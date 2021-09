Aosta: Iscrizioni asili nido fino al 20 settembre per ingresso in graduatoria

Fino a lunedì 20 settembre è possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali di Aosta per l’inserimento nella graduatoria.

Dopo quella data "sarà comunque ancora possibile procedere all’iscrizione dei minori al servizio - si legge in una nota - ma gli alunni saranno inseriti in una nuova graduatoria cui gli uffici dell’assessorato alle politiche sociali attingeranno una volta esaurita la graduatoria formata".

La domanda di ammissione, formulata attraverso il modulo prestampato reperibile nella sede dello Sportello Sociale di Aosta, sito in piazza Chanoux, 1, oppure nella sezione “Aree tematiche”, “Politiche sociali”, “Minori e Famiglia”, “Asili nido” del sito Internet comunale , direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/aree-tematiche/politiche-sociali/asili-nido , dovrà essere compilata dai genitori del minore o da chi ne fa le veci e presentata nel suddetto Sportello con le modalità indicate nella domanda.

Lo Sportello Sociale è aperto su appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il martedì dalle ore 8, 30 alle ore 14 e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16. Il Numero verde del servizio 0165-808938 è attivo il martedì dalle ore 14 alle ore 16,30, il giovedì dalle ore 9 alle ore 14 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30.

Le ammissioni verranno effettuate, compatibilmente con i posti disponibili nei singoli nidi d’infanzia comunali. Attualmente l’asilo di via Roma dispone di 42 posti mentre l’asilo “Massimo Berra” di 36 posti (entrambi in buona parte già utilizzati).

A questi si aggiungerà, a partire dal mese di ottobre, l’asilo di viale Europa che tornerà a disposizione dei minori 0-3 anni con 24 posti dopo essere stato utilizzato come centro diurno per le persone anziane durante la fase più critica della pandemia, e la cui gestione sarà affidata in seguito a una prossima procedura di gara a evidenza pubblica.

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 0165-300.200 oppure via e-mail all’indirizzo servizi-sociali@comune.aosta.