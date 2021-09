Verso l'istituzione di una banca dati delle aste giudiziarie

E’ il risultato di un lungo percorso, iniziato nel gennaio 2020, quando con il professor Di Gennaro, l’avvocato Riccio, con il concorso tecnico di magistrati e l'impegno legislativo del senatore Pesco abbiamo presentato per la prima volta un emendamento contenente la norma oggi in approvazione.

Nessuno ha mai potuto contestare la proposta.

Però pecunia non olet e molti creditori preferiscono, purtroppo, non sapere da dove proviene una parte molto consistente dei denari con cui vengono acquistate le case all'asta quindi per 3 volte, senza alcuna motivazione il nostro emendamento è stato stoppato.

Finalmente, inserendolo nelle norme per la "Delega al Governo per l’efficienza del processo civile", con il sostegno della Caritas Milanese, della consulta nazionale antiusura e dei senatori Mirabelli e Lomuti è stato impossibile bloccare per la quarta volta l'approvazione dell'emendamento.

Gli interessi in gioco sono pero’ enormi, occorre ancora un forte impegno perché la norma diventi legge e la banca dati sia operativa