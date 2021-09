Autonomia: Riprendere il tema riforme dopo la pandemia

Mentre è stato avviato in Commissione paritetica della Valle d'Aosta l’esame della norma sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua; tra i temi anche l’equiparazione dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale e Lavevaz si dice fiducioso nella rapida definizione dei percorsi normativi. Il Governo centrale ha ripreso il tela dell'autonomia delle REgioni.

“Se questo governo vuole scrivere una pagina di storia, - aggiunge Zaia - inizi a scriverla altrimenti lo farà qualcun altro. Penso che l'autonomia modernizzerà e per noi è l'unica via di uscita per questo Paese. A me piace Draghi perché sta prendendo questo Paese per il verso giusto, questo Paese ha bisogno di rigore e riforme e di intraprendere un nuovo corso”. “Il Covid ha dimostrato – rileva Zaia – che l'autonomia funziona perché è stata una vera assunzione di responsabilità”.

"Di fronte ad una delega piena come quella della sanità, il Covid è diventato il banco di prova dell'autonomia, se non avessimo avuto le competenze piene sarebbe andata in un altro modo – afferma Zaia -. Il Covid ha dimostrato che l'autonomia non è una fantasia. Immaginate la gestione centrale della partita Covid, sarebbe stata un disastro, non avrebbe funzionato. Noi ci aspettiamo ancora di più rispetto all'autonomia”. Sulla richiesta di maggiore autonomia su alcune materie interviene anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: autonomia "significa due cose.

La certezza della programmabilità degli investimenti, perché ogni anno ci battiamo per sapere cosa di daranno l'anno dopo. Poi la semplificazione, - aggiunge Bonaccini - perché ad esempio se per avere un'infrastruttura regionale devo chiedere la valutazione di impatto ambientale e il governo ci mette 5-6 anni, anche noi siamo burocratici ma ci metteremo sei mesi, massimo un anno.

Siccome siamo tra le regioni che più crescono è bene che portiamo il resto del Paese a crescere tanto insieme a noi”. Per Bonaccini autonomia quindi si coniuga con semplificazione e “certezza della programmabilità degli investimenti”. Anche Bonaccini fa l’esempio della sanità: “se uno venisse da Roma a dire come fare le cose troverebbe le barricate”. Solo con l’autonomia sarà possibile "far crescere tutte le altre Regioni".