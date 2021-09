In arrivo nuovi banchi nuvolosi

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un'alta pressione sul Mediterraneo si fa spazio verso l'Arco alpino, migliorando il soleggiamento ma mantenendo un'alta umidità in atmosfera che non eviterà foschie nelle valli e cumuli in montagna; lievi ondulazioni nei venti in alta quota porteranno inoltre banchi nuvolosi, con qualche rovescio pomeridiano/serale.

Dalla fine di lunedì una depressione medio-atlantica stazionerà tra Portogallo e Spagna fino alla fine della settimana prossima: in un contesto di pressione al suolo livellata, da martedì la nostra regione sarà interessata da una serie di impulsi umidi a quote medio-alte in arrivo da SW, e dal richiamo di aria più mite - almeno fino a martedì/mercoledì - africana a quote medio-basse

DOMENICA 12 SETTEMBRE Al mattino qualche residua nuvola in montagna e possibili foschie/deboli strati nelle valli, in dissolvimento fino a cielo prevalentemente soleggiato ovunque. Nel pomeriggio cumuli in sviluppo in montagna e banchi medio-alti di passaggio in arrivo da W, con qualche isolato rovescio sui rilievi, in particolare a SE. Temperature: in lieve aumento. Pressione: pressoché stazionaria. Venti: 3000 m deboli da SW; brezze nelle valli. LUNEDI 13 SETTEMBRE