Arrestata al TMB donna etiope che ha esibito documenti falsi

Il personale della Polizia di Stato impiegato in servizio per attività di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ha tratto in arresto G.Z.B., cittadina etiope di anni 37.

Le fiamme oro della Sottosezione Polizia di Frontiera in servizio al Traforo del Monte Bianco hanno effettuato un controllo sulla donna che ha esibito due documenti di identità: un passaporto etiope ed un permesso di soggiorno italiano. I documenti sono stati sottoposti ad accertamenti da parte di personale esperto in falso documentale e sono risultati falsificati mediante alterazione e contraffazione.