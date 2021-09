Basta con il negazionismo assurdo sulle foibe titine

Nei giorni scorsi, il cattedratico di una importante università italiana ha espresso opinioni e commenti sulle Foibe alquanto criticabili.

Secondo questo signore le Foibe sono state utilizzate solo per fascisti che in fondo se lo meritavano e la Giornata del Ricordo delle Foibe è una vittoria delle destre fasciste ottenuta in opposizione alla Giornata dellaMemoria per le vittime della Shoah e la tragedia è stata ingigantita perchè, alla fine dei conti, i titini erano pur sempre i buoni e gli istriani i cattivi. Opinioni che hanno origine in una ideologia cieca, con la presunzione di irresponsabilità di chi l'ha sostenuta, contestatada tutti gli storici.

Parte della sinistra ha finto di girarsi dall'altra parte aspettando che la bufera passi, un gruppo di politici però si è indignato invocando la libertà di pensiero. Non si tratta solo di soccorso nei confronti di un “compagno” che ha sbagliato ma di una criminalizzazione di tutti quei giornalisti che hanno osato criticare l'opinione. E' difficile dar credito ad una sinistra sempre pronta a processare chi non la pensa allostesso modo e poi indulgente con i suoi pupilli fino al negazionismo del negazionismo.

Un atteggiamento che si potrebbe definire con molti aggettivi ma non vogliamo essere offensivi con nessuno, che tenta di legittimarsi con i diktat istituzionali. Le scelte di questa politica ricadono su tutto il paese e il caro prezzo deve essere pagato da tutti.

Purtroppo in questi ultimi tempi i valori e l'autorevolezza istituzionale si sono assai affievoliti imbarbarendo l'opinione pubblica.

Il commento iniziale che abbiamo richiamato è un vero sgarbo alla storia e a tutti quegli istriani trucidati dai partigiani jugoslavi e dell'OZNA contrari alle politiche di italianizzazione forzata imposte dall'Italia fascista alle popolazioni slave locali.

Dare un valore al tipo di martire da un intellettuale qualsiasi è assai discutibile e sostenere che la commemorazione del massacro degli istriani è solo per fare un dispetto agli ebrei trucidati dai nazisti ci lascia senza parole.