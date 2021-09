Les 50 ans de l'Association Vignerons Sarre et Chesallet

En 1971, l'Association des vignerons de Sarre et Chesallet est née, et en 2021 elle fête ses 50 ans. L'association, avec la Commune de Sarre, la Pro loco et la bibliothèque municipale, organise une série d'événements. Samedi 11 septembre, à 14h30, se tiendra la "Promenade des vignes", une balade oenogastronomique de 5 km, en programme samedi 11 septembre, à 14h30. Le départ est fixé à l'Espace La Turbie, le parc près de la mairie. Trois points de dégustation dans autant de vignobles avec les vins de la Cave des Onze Communes et de Michel Vallet,de la société Feudo di San Maurizio seront aménagés le long du parcours.



Pour participer, les réservations sont obligatoires en appelant ou en écrivant à Simonetta Ottoz, présidente de l'association au 334.8095465. Avec 12 euros vous pouvez acheter le verre de célébration du cinquantenaire, déguster les vins et profiter d'un dernier goûter dans le parc de la mairie, avec l'animation musicale du "Bazar Café". Jusqu'au dimanche 17 octobre, la salle de la bibliothèque municipale accueille une exposition, en accès libre. On peut la visiter le samedi de 15h30 à 18h et tous les week-ends (samedi et dimanche) de 11h à 12h et de 17h à 19h. Elle présente des photos vintage et deux rangs pour la culture de la vigne, un utilisé dans les années 70 et un contemporain. La certification verte est obligatoire pour participer à tous les événements.