MONTAGNA VDA: Rifugio Fallère (Saint-Pierre)

Rifugio Fallère (Saint-Pierre)

La caratteristica di questo itinerario è la vista delle opere dello scultore Siro Vierin (proprietario e gestore del rifugio Fallère) disseminate intorno al rifugio e lungo il percorso che si effettua in discesa.

Le opere in legno presenti lungo l'itinerario di discesa rappresentano spesso animali: marmotta, capra, pecora, vipera, gallo forcello, aquila e tanti altri che a volte devono essere ricercati con cura.

Per tutto il percorso si vedono bene le vallate del Gran Paradiso ed in particolare la Grivola.

L'itinerario è molto dolce ed adatto a tutti, molto bello anche in MTB.

