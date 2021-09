Premio di storia letteraria a tre studiosi nella Giornata Natalino Sapegno a Morgex

E' sicuramente uno fra i principali appuntamenti organizzati annualmente dalla Fondazione Natalino Sapegno, quello fissato per sabato 18 settembre alla Tour de l’Archet di Morgex.

Si tratta della Giornata di studi intitolata al critico valdostano, che prevede quest’anno il conferimento del Premio di storia letteraria Natalino Sapegno a tre studiosi stranieri che con i loro lavori hanno particolarmente illustrato gli studi danteschi: Teodolinda Barolini (Columbia University), John Took (University College London) e Rossend Arqués Corominas (Universitat Autònoma de Barcelona).

In quell’occasione ciascuno dei tre docenti terrà una lezione magistrale, che sarà possibile seguire esclusivamente su piattaforma digitale previa iscrizione attraverso il sito della Fondazione Sapegno (www.sapegno.it/prenotazioni ):

- Teodolinda Barolini: Il Limbo di Dante e l’equità di accesso: non cristiani, bambini, e i criteri di inclusione ed esclusione, da Inferno 4 a Paradiso 32

- John Took: Dante: soteriologia e il progetto umano Rossend Arqués Corominas: La lingua icastica. Retorica della visibilità nella Commedia.

La Giornata si concluderà con le Laudationes dei Premiati affidate a Piero Boitani (Università degli Studi “La Sapienza” di Roma), che pronuncerà anche la Laudatio di Pietro Gibellini, vincitore del Premio Sapegno 2020.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste. Con la Giornata Sapegno si chiude una ricca settimana di incontri e lezioni dedicata a Dante e la letteratura dell’Occidente, organizzata dalla Fondazione con il patrocinio del Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura per le Celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, e rivolta, come ogni anno, a una trentina di dottorandi in discipline umanistiche provenienti da tutta Italia, Francia e Svizzera.

Anche in questo caso le persone interessate potranno seguire le lezioni su piattaforma digitale previa iscrizione sul sito della Fondazione Sapegno (www.sapegno.it/prenotazioni ).