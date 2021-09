Ad Aosta serata sugli stereotipi delle mafie

Un dibattito sugli stereotipi delle mafie sarà al centro della serata organizzata da da Libera e Cgil Valle d'Aosta per questa sera, giovedì 9 settembre, alle 20,30 ad Aosta, nel salone della Cgil in via Binel 24.

Protagonisti della serata, due cortometraggi proposti dalla dottoressa Aurora Troise e dal dottor Marcello Ravveduto. I due esperti dialogheranno sul tema insieme alla referente di Libera Valle d'Aosta Donatella Corti.

Per partecipare all'evento è consigliata la prenotazione ed è obbligatorio esibire il green pass.