ENCOMPAGNIE – Insieme per la transizione energetica

L’appuntamento ha rappresentato la tappa conclusiva di un tour itinerante in Bassa, Media ed AltaValle che CVA ha svolto per incontrare le Amministrazioni Locali, con l’obiettivo di condividere irisultati e le prospettive di sviluppo di CVA, in sinergia con la transizione energetica e il piano regionale per una Valle d’Aosta Carbon Fossil Fuel Free. In collaborazione con l’Amministrazione Regionale, CVAha dato luogo a un pomeriggio di racconto e di ascolto con i principali interlocutori istituzionali delnostro territorio.

È uno scenario complesso quello attraverso cui il Presidente di CVA, Marco Cantamessa, hatratteggiato la rotta della transizione energetica prevista dai dettami europei e nazionali: una sfida noncomune quella che attende il nostro Paese e per la quale CVA offre l’esperienza preziosa di unaproduzione da sempre totalmente rinnovabile e oggi in espansione.

“Viviamo in un contesto ideale perrendere la transizione ecologica una realtà, ha affermato Cantamessa, ma nessuno ce la fa da solo, ènecessaria la cooperazione di tutti coloro che sono impegnati nella ripresa economica, sociale e civiledella nostra Regione. En Compagnie nasce come occasione di incontro, ascolto e confronto con la vocedelle istituzioni del territorio.”

“Quinto produttore idroelettrico nazionale e tra i principali player nella produzione green, ha spiegato il Direttore Generale Enrico De Girolamo, il Gruppo CVA ha un piano strategico al 2025 che prevedesviluppi ambiziosi, che consentiranno un aumento di potenza installata pari a 444 megawatt di nuovaproduzione eolica e fotovoltaica sul territorio nazionale. L’incremento di produzione verde insieme agliinvestimenti in innovazione tecnologica e ammodernamenti degli impianti, allo sviluppo di comunitàenergetiche e ai progetti di efficienza energetica consentiranno un risparmio complessivo di quasi400.000 tonnellate di CO 2 .

”Passato e futuro, tradizione e innovazione trovano continuità nelle parole dell’Assessore Luciano Caveriche ha osservato: “La situazione attuale e di prospettiva di CVA si inserisce nel lungo percorso dell’usodell’acqua nella nostra comunità alpina. L’idroelettrico è sempre stato nei pensieri dei padridell’Autonomia. Anche oggi la sfida non è solo in favore dell’economia ma anche a fondamento dellanostra autonomia giuridica: lo Statuto speciale chiarisce la proprietà delle acque e ne disciplina losfruttamento per l’idroelettrico. Uscire dalla Madia e avere certezza della proroga delle concessioni e diuna giusta regolamentazione delle eventuali gare è importante, così come è indispensabile rafforzare ilruolo di CVA in quanto player di rilievo nazionale nel mercato delle energie rinnovabili. Il futuro cipotrà vedere protagonisti nella produzione dell’idrogeno verde, l’unica fonte energetica che rispettaveramente l’ambiente.”

Il vice presidente della Giunta e assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, ha evidenziato: "La Regione Valle d’Aosta ha colto la sfida globale della transizione energetica dandosi degli obiettivi alivello locale di decarbonizzazione del territorio entro il 2040. La Roadmap per la Valle D’Aosta FossilFree si pone, infatti, un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti pari a circa il 75,2%rispetto ai valori del 2017.

Considerando che i consumi energetici comportano circa l’80% delleemissioni complessive (mentre il restante 20% è da attribuire ai rifiuti e al settore dell’agricoltura/allevamento), è chiaro che le politiche energetiche avranno un ruolo fondamentale nelraggiungimento degli obiettivi".

Bertschy ha inoltre anticipato che il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2030) "si concentrerà su 4 assi di azione, tra cui efficienza energetica,cioè risparmiare energia e evitare gli sprechi e fonti rinnovabili, ovvero aumentare la capacità diproduzione da fonti rinnovabili, nonostante la nostra situazione già molto virtuosa (grazie inparticolare all’idroelettrico). In tale ambito, non verrà trascurata la tematica dell’innovazionetecnologica, in particolare del ruolo che riveste l’idrogeno verde, cioè quello prodotto da fonti rinnovabil".

“In questi vent’anni – ha commentato il Presidente Regione, ErikLavevaz – il mondo dell’energia è cambiato in maniera rapida e radicale, insieme all’evoluzionetecnologica e scientifica: lo stesso accadrà nei due decenni che abbiamo davanti. Ci troviamo a metàdi un percorso che, per quanto riguarda l’indipendenza dalle fonti di energia fossili, guarda al 2040: questo è perciò un momento centrale di programmazione per le prospettive non solo dell’energia, maanche dei trasporti, dei rifiuti e più in generale della sostenibilità ambientale. Per questo è importanteavere occasioni di confronto e condivisione come questa, dove riflettere sulle opportunità e sulleresponsabilità che abbiamo.”