Mirko Billet, Alex Glarey, Daria Pulz replicano a Angelo Brunetti

Stupisce leggere nell'articolo la frase: "al di là del merito della sentenza della Terza Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti sui finanziamenti al Casinò...", come a voler intendere che una sentenza passata in giudicato della magistratura sia solamente un dettaglio di poca importanza.

Il nostro ordinamento prevede una serie di pesi e contrappesi. La magistratura contabile ha proprio questo scopo: sorvegliare che gli organi elettivi (formate da persone che dovrebbero esercitare il loro mandato con disciplina e onore) non violino la legge nel gestire il denaro pubblico in modo sconsiderato.

Giustamente tali assemblee elettive hanno autonomia decisionale e insindacabilità in alcuni aspetti, ma questo non significa poter fare qualsiasi cosa passi loro per la testa sia per quanto concerne la spesa pubblica sia per quanto concerne l'attività legislativa (si veda le leggi regionali impugnate di recente).

Grazie al cielo i nostri Padri costituenti hanno immaginato un tale sistema di controllo e garanzia.