Progetto Civico precisa: Ottimo il piano traffico Sartore

L'articolista interpreta in modo scorretto e strumentale il contenuto del comunicato, omettendo tutta la prima parte in cui il Tavolo esprime una valutazione positiva sul Piano nel suo complesso e sottolinea in particolare "l'obiettivo di una mobilità sostenibile, con meno auto che accedono al centro città congestionando il traffico".

Il Tavolo ha inoltre giudicato le finalità del Piano "pienamente condivisibili". L'assessore Sartore, di cui si apprezza l'impegno sul tema della mobilità sostenibile, ha illustrato le linee del Piano e ha risposto alle domande degli intervenuti che hanno toccato vari punti tra cui i nodi ancora irrisolti della zona ospedale e zona Fa8 per la ricucitura della zona sud della città. Il confronto è stato utile e produttivo e alcuni partecipanti al Tavolo hanno deciso di presentare alcune osservazioni, come è nel costume dei progressisti abituati ad approfondire i contenuti e a contribuire costruttivamente al lavoro politico e amministrativo, finalizzato al miglioramento della vita della comunità.

I responsabili del Tavolo Ambiente e Trasporti Gianpaolo Fedi Chiara Minelli

Grazie per la precisazione che nulla aggiunge e meno toglie a quanto scritto ma che conferma quanto scritto. Parlare di interpretazione scorretta e strumenate offende l'intelligenza degli estensori della precisazione per due motivi.

Primo: la alle d'Aostaglocal ha pubblicato integralmente il comunicato e nell'articolo contestato è stato lincato il comunicato per dar modo ai lettori di comprendere di che si parla.

Secondo: i precisatori scrivono che "l'obiettivo di una mobilità sostenibile, con meno auto che accedono al centro città congestionando il traffico" e che Il Tavolo ha inoltre giudicato le finalità del Piano "pienamente condivisibili" nessuno l'ha contestata. Bene, se il piano è così bello e condiviso che il Tavolo ha deciso di presentare delle proposte di modifica allo stesso?. Prima di accusare di interpretazione scorretta e strumenate è bene che chi scrive i comunicati li analizzi prima di diffonderli. ascova