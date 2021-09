La nouvelle danse technologique arrive à Aoste

"T*Danse - Danse et Technologie", le Festival international de la nouvelle danse, se déroulera à Aoste du 13 au 26 septembre et le 23 octobre prochain. La revue, organisée par TiDa - Teatro Instabile di Aosta et par la Cittadella dei Giovani avec le soutien de la plateforme Circus Next, cofinancée par des fonds européens, aura pour thème principal le nouveau cirque.

La programmation du Festival, dont la direction artistique est confiée à Marco Chenevier et Francesca Fini, débutera avec un invité spécial. La Compagnie "Olga_ cirqAnalogique" sera en Vallée d'Aoste pour deux semaines: elle travaillera au spectacle "Lp (Long Play)". Le public pourra assister gratuitement (mais sur réservation) à l'ouverture publique des répétitions dans la salle polyvalente d'Arvier uniquement le 24 septembre, à 17h30. L'autre rendez-vous du Festival est fixé pour le 23 octobre. Andrea Salustri présentera son spectacle "Materia" à 20h30, au théâtre de la Cittadella dei Giovani à Aoste.

Les spectateurs assisteront à une performance visuelle et sonore inédite, où l'air se transforme dans un élément créateur d'images, d'équilibres et de sons. Les billets seront en vente le jour du spectacle, à l'entrée de la Citadella. Le coût est de 15 euros pour les adultes, 10 euros pour les étudiants universitaires de moins de 25 ans et 5 euros pour les lycéens, les étudiants et les maîtres des écoles de danse. (DIRE)ec