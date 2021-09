Nel buio e pregando il lungo pellegrinaggio notturno di Santa Croce

Cammino di fede che unisce la località Gimillan di Cogne al santuario di Plout, nel comune di Saint Marcel, si svolgerà nella notte tra sabato 11 e domenica 12 settembre il pellegrinaggio di Santa Croce, per un totale di 24 chilometri percorsi nel silenzio della preghiera e del buio.

La partenza è prevista per le 20 dall'area Pocher di Saint-Marcel e per le 20,30 dalla cappella di Saint-Pantaléon di Gimillan. Dopo aver camminato tutta la notte, seppur con due tappe intermedie al rifugio Grauson e alla miniere di Saint Marcel, i pellegrini sono attesi per le 9 a Plout, dove ad accoglierli ci sarà la colazione rettoria. Il percorso è piuttosto impegnativo, fanno sapere gli organizzatori, per partecipare è quindi richiesta una buona preparazione fisica e un equipaggiamento adeguato. Alle 10,30 (con replica alle 18.30) il santuario di Plout ospiterà la celebrazione della Santa Messa. Seguirà, alle 12,30, il pranzo del pellegrino (su prenotazione).



Il pellegrinaggio notturno non è che il prologo della festa di Santa Croce a Plout, che entrerà nel vivo nel pomeriggio di domenica e proseguirà fino a martedì. Domenica, dalle 12,30, street food per tutti, a seguire il pomeriggio sarà animato dal mercatino di Santa Croce e dallo spettacolo di magia per i più piccoli a cura di Marco Merlino, il tutto condito dall'intrattenimento musicale di Lady Barbara e i suoi ragazzi. Da non perdere, alle 15, il concerto della banda musicale "La Lyretta" di Nus.

Lunedì sono previste due celebrazioni al Santuario, alle 10,30 e alle 18,30. A seguire pranzo a base di street food e pomeriggio in allegria insieme a Lady Barbara e i suoi ragazzi. La festa si chiuderà martedì 14 settembre, alle 10,30, con una messa in onore dei defunti e dei benefattori del Santuario.

Nelle giornate di domenica e lunedì i partecipanti potranno anche visitare la mostra con le opere di Giuseppina Levirat e le fotografie del concorso fotografico #oracasaè, allestita in collaborazione con l'Istituto diocesano di sostentamento del clero.