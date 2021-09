Da Giovedì 9 al via le convocazioni per le Graduatorie Regionali Supplenze

L’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate e la Sovraintendente agli studi informano che in data odierna, a seguito degli incontri tecnici in riferimento alle Graduatorie Regionali Supplenze (GRS), si procederà, a partire da domani, con le convocazioni da parte del gruppo di lavoro per il personale educativo e, a seguire, per il personale della scuola dell’infanzia e primaria (indicativamente 190 posti), in modo da garantire a tutti i plessi l’avvio delle attività didattico-educative previsto per lunedì 13 settembre.

Appena concluse le operazioni relative alla chiamata dei supplenti nella scuola dell’infanzia e primaria, nei primi giorni della settimana prossima, il gruppo di lavoro procederà con le convocazioni per la scuola secondaria (medie e superiori – indicativamente 200 posti).

L’Amministrazione nello scusarsi per il disagio arrecato a causa del ritardo nell’assegnazione delle supplenze, precisa che lo stesso è dovuto principalmente all’attuazione delle recenti disposizioni ministeriali e al relativo adeguamento delle stesse alla specificità regionale, che ha comportato interventi significativi anche dal punto di vista tecnico-informatico, incidendo sulle tempistiche delle operazioni di conferimento delle supplenze.