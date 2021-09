L'associazione L'Equilibre VdA piange il suo presidente Paolo Castiglion

"La scomparsa del nostro presidente lascia un grande vuoto tra noi soci, volontari, collaboratori e amici, ma anche la forza e la volontà di portare avanti con tenacia i progetti, gli obiettivi per cui con cuore e convinzione ha lavorato con noi nell’associazione di cui era socio fondatore e in cui ha operato con grande dedizione". Così i membri dell'associazione di volontariato sociale L'Equilibre VdA ricordano Paolo Castiglion, 61enne aostano morto lunedì scorso in un incidente motociclistico lungo la strada del Moncenisio.

"Lo ricordiamo - si legge in una nota di cordoglio - oltre che per il cuore grande con cui offriva il suo aiuto agli altri, soprattutto per la particolare attenzione che ha avuto verso i genitori in difficoltà e per il coraggio e la determinazione nel sostenere un'associazione che opera in ambiti difficili del disagio sociale, in particolare quello giovanile".

L'associazione "continuerà il suo operato perseverando nel suo stile e nei suoi progetti. Scossi dalla triste notizia, rimaniamo tutti vicini alla famiglia così duramente provata".