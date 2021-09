Courmayeur: Arriva il Torx, modifiche alla viabilità

Dal 10 al 19 settembre 2021 torna protagonista il TORX, con le sue gare IL TOR DES GEANTS, TOR DES GLACIERS, TOT DRET, PASSAGE AU MALATRA’. Un’esperienza unica al mondo, che porta ogni partecipante a fare i conti con i propri limiti fisici e mentali immergendosi in scenari eccezionali. Il Tor des Géants è la più nota delle gare del circuito TORX, che vede runner da tutto il mondo correre al cospetto delle più alte montagne d’Europa: il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso. Proprio il Monte Bianco e Courmayeur sono il cuore della manifestazione, punto di partenza e di arrivo della competizione “storica”: per 330 km, con 24.000 m di dislivello verticale e 35 colli al sopra dei 2.000 m, concatena l’Alta Via n. 2 e l’Alta Via n. 1, abbracciando i confini della Valle d’Aosta. Ancora più estremo il Tor des Glaciers, lungo 450 km, con 32.000 m di dislivello: la partenza è sempre da Courmayeur il 10 settembre. A curare con attenzione certosina la “regia” di dell’intero TORX è VDA Trailers.

Il sito dell'evento: CLICCA QUI

Per consentire il regolare svolgimento delle gare e per garantire l’incolumità dei partecipanti, è stata pubblicata l'ordinanza che dispone diverse chiusure di strade e altre regolamentazioni.

In particolare:

Il 10 settembre 2021 – TOR DES GLACIERS:

A partire dalle ore 10:30 e fino alle ore 21 :00 in via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con Passaggio dell’Angelo e Via Mario Puchoz (Jardin de l’Ange), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli.

A partire dalle ore 19:30 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente è vietato il transito veicolare sul seguente percorso: Viale Monte Bianco (a partire dall’intersezione con Via Circonvallazione) Piazza A. Henry, Via Roma, Via Circonvallazione, Via Croux, Piazzale Monte Bianco, Strada Dolonne-Courmayeur, Strada della Vittoria, Via Mont Chètif e Strada Chécrouit.

Il 12 settembre 2021 – TOR DES GEANTS:

A partire dalle ore 00.00 e fino alle ore 13:00, è vietata la sosta veicolare lungo Viale Monte Bianco ad esclusione del tratto tra il n.c. 51 e l’intersezione con via XVI Luglio che viene riservata alla sosta dei veicoli dell’organizzazione.

A partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 13:30 in viale Monte Bianco nel tratto compreso tra l’intersezione con via Circonvallazione e l’intersezione con Via XVI Luglio sarà vietato il transito veicolare, dalle ore 10:30 alle 11:00 sarà possibile grazie ad una finestra temporale transitare lungo Viale Monte Bianco ed uscire dal garage interrato P1 ( con OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA).

A partire dalle ore 09:30 fino al passaggio dell’ultimo concorrente del PRIMO GRUPPO e dalle ore 11:30 fino al passaggio dell’ultimo concorrente del SECONDO GRUPPO è vietato il transito veicolare sul seguente percorso: Viale Monte Bianco, Piazza Abbé Henry, Via Roma, Via Circonvallazione, Via Croux, Piazzale Monte Bianco, Strada Dolonne-Courmayeur, Strada della Vittoria (fino all’ex fonte Vittoria).

A partire dalle ore 09:30 del 14 settembre 2021 e fino alle ore 13:00 del 19 settembre 2021, in via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con Passaggio dell’Angelo e Via Mario Puchoz (Jardin de l’Ange), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli (ARRIVI).

A partire dalle ore 07:00 del 09/09/2021 fino alle ore 20:00 del 19/09/2021 (termine della manifestazione) la chiusura del piazzale denominato “ex patinoire”, il piazzale degli autobus di Via Des Forges e gli stalli di fronte al Courmayeur Sport Center in Via dello Stadio per permettere il regolare svolgimento della manifestazione. (riservando la sosta ai veicoli del personale delle attività presenti al Courmayeur Mountain Sport Center, al personale volontario e degli autobus di servizio per il conferimento degli atleti partecipanti e accompagnatori).

Vengono inoltre riservati i seguenti stalli di sosta:

• Piazza Brocherel per l’attività di esposizione di attrezzatura sportiva.

• Dall’ 08 settembre 2021 al 19 settembre 2021, uno stallo di sosta sito in Viale Monte Bianco (Lato P.L.) per il posizionamento di un veicolo di soccorso.

• Dal 10 settembre 2021 al 19 settembre 2021, uno stallo di sosta sito in Via Roma/Vicolo Dolonne oppure in Via Mario Puchoz nei pressi dell’intersezione con Via Roma per il posizionamento di un veicolo di soccorso.

Nell’area interessata dall’evento e nelle vicinanze della stessa, a partire dalle ore 15:00 del 10 settembre 2021 e fino al termine della manifestazione (19 settembre 2021), si vieta di utilizzare, vendere, somministrare, cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande o altri generi alimentari e non, contenuti in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o contenitori di latta. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Il divieto di impiegare bicchieri di vetro non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno degli esercizi pubblici (alberghi, bar e ristoranti). Per le violazioni della presente disposizione si applica la sanzione nelle misure pari a: min. €50,00- max €500,00.

La società ARRIVA il 10 settembre 2021 dalle ore 19:30 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente e il 12 settembre 2021 a partire dalle ore 09:45 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente è tenuta a sospendere i servizi sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.