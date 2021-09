'Metti in moto il dono', torna in Valle l'iniziativa solidal-motociclistica di Fidas

Con la tappa Aosta-Colle del Gran San Bernardo riparte dalla Valle 'Metti in moto il dono', l'evento solidale e moticiclistico che sostiene il valore della vita tramite la donazione. L'iniziativa è promossa della Fidas con il patrocinio del Comune di Aosta.

L'evento, a partecipazione gratuita e per il quale è ancora possibile iscriversi entro sabato 11 settembre, si svolgerà sabato 18 settembre; il programma prevede alle 9,30 il benvenuto alla staffetta Fidas proveniente da Cuneo dal piazzale Ducler di Aosta, con il saluto delle autorità e la distribuzione gratuita di gadgets. La partenza è fissata alle ore 10,30 dal piazzale e l'arrivo al colle del Gran San Bernardo è previsto per le ore 12,30, con pranzo organizzato al ristorante Du Lac.

Per iscriversi contattare il numero 3488418095; in caso di maltempo la passeggiata in moto sarà annullata.