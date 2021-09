Verso potenziamento reti di comunicazione elettronica in fibra ottica

Approvata, dalla Giunta regionale, la proposta di disegno di legge per la realizzazione in Valle di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, da sottoporre all’esame del Consiglio regionale.

L’assessore regionale Carlo Marzi evidenzia che “l’interesse primario per l’amministrazione è potenziare la connessione sul territorio per consentire a tutti di poter accedere ai servizi digitali, per tendere a uno sviluppo univoco della fibra su un territorio sfaccettato come il nostro e favorire lo sviluppo culturale, turistico ed economico della nostra regione".

Si sta quindi lavorando per accelerare la posa della fibra ottica, completando i circa 700 km in corso di realizzazione per la connessione alle diverse abitazioni e utenze. "Si tratta di attività puntuali e diffuse - prosegue Marzi - che risultano estremamente impegnative se calate su un territorio particolare e complesso come il nostro. Per questo, in collaborazione con il Celva, intendiamo ulteriormente semplificarne le procedure autorizzative e realizzative, attraverso il disegno di legge che proponiamo all’attenzione del Consiglio regionale e della quarta Commissione da sempre attenti a queste tematiche".

Per la Regione "è prioritario confermare la scelta di una moderna infrastruttura di comunicazione, come la fibra, al servizio della propria economia e nell’interesse dei cittadini, delle istituzioni locali, delle imprese e dei turisti, anche in considerazione delle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica che hanno notevolmente modificato lo stile di vita, in particolare in ambito lavorativo e scolastico, rendendo necessario il ricorso a riunioni e attività on line e alla didattica a distanza".

La proposta di legge tende a semplificare le procedure che gli operatori di telecomunicazione devono seguire per realizzare i collegamenti in fibra ottica, indispensabili per velocizzare il rilascio dei collegamenti in banda ultra larga e le conseguenti attivazioni dei servizi all’utenza finale (cittadini, imprese, enti, ecc...), potenziando ulteriormente quanto previsto dalle recenti novità legislative.

Il disegno di legge introduce, in particolare, una specifica disciplina per gli interventi gestita dal Suel, lo Sportello unico degli enti locali. La procedura non richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali valdostani, prevedendo quindi la possibilità di procedere con gli interventi sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi in cui gli interventi non comportino interferenze con aree o beni tutelati dalle varie normative di settore.