Trenta candeline spente con successo per la Festa dei montagnards di Torgnon

Località Gillarey di Torgnon ha ospitato, domenica 5 settembre, la tradizionale Festa dei montagnards giunta alla trentesima edizione.

Dopo la messa alle 11,30 officiata dal parroco di Torgnon nella cappella a 2200 metri, che gode di una delle migliori viste sul Cervino, la giornata è proseguita con il tradizionale pranzo a base di polenta carni in umido e brossa.

Il pomeriggio è stato allietato da canti e balli e dalla premiazione alle 15 aziende che gestiscono i pascoli della conca di Chavacour.

“E' un giusto riconoscimento ai nostri giardinieri della montagna - afferma l’assessore all’Agricoltura del Comune di Torgnon, Davide Perrin - che ogni giorno, per tutta l’estate e spesso da più generazioni mantengono con grande cura e passione la parte più difficile del nostro territorio; l’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con il cmf lodetor si impegna a rendere agibili viabilità e opere irrigue con la finalità di agevolare il duro lavoro in alpeggio".

Alla festa oltre agli addetti degli alpeggi di Torgnon hanno partecipato, sostenuti anche dalla meteo favorevole di queste ultime giornate d'estate, numerosi turisti e torgnolein.