Al Pronto Soccorso di Aosta non basta il green pass per assistere il familiare ricoverato

Vaccinati, muniti di green pass o di tampone, come vogliono decreti e ordinanze, ma impossibilitati ad assistere un loro congiunto appena ricoverato. Accade al Pronto Soccorso dell'ospedale 'Parini' di Aosta, dove infermieri e medici si prodigano al meglio delle loro possibilità, seppur sotto organico, ma non possono contravvenire alle disposizioni della Usl VdA, "che forse però andrebbero aggiornate con urgenza", lamentano i familiari dei degenti.



Dunque, da venerdì 6 agosto, in applicazione del D.L. 105 del 23 luglio 2021, l’accesso degli accompagnatori dei pazienti al Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri è consentito esclusivamente previa verifica del green pass. Però agli operatori del Pronto soccorso la Usl ha ordinato di far valere una ben più vecchia circolare interna, inoltrata nei primi mesi del 2020 ovvero in piena 'prima ondata' del Covid-19 che nega l'accesso ai familiari di degenti 'vigili e coscienti', allo scopo di evitare assembramenti. In pratica, possono entrare solo parenti di persone in stato di incoscienza o non autosufficienti (oppure minori).

"Regola che un anno fa poteva essere accettata - afferma il figlio di un ricoverato - ma che oggi è necessariamente superata dalle norme sul green pass, la carta che permette di entrare ovunque".



Un esempio su tutti di cosa significa l'applicazione di questa vecchia circolare si è avuto di recente, quando al Pronto Soccorso del Parini è stato preso in carico un paziente con sintomi che non gli consentivato di essere autosufficiente in quel preciso momento.



Il parente che avrebbe dovuto accompagnarlo aveva una sola dose di vaccino ma era munito di green pass. Gli operatori del 118 gli hanno detto di non seguirli in 'Pronto' perché non sarebbe potuto entrare in quanto accompagnatore di persona non minore, autosufficiente o senza handicap, bensì vigile e cosciente.



Al mattino si è presentato un altro familiare che, indipendentemente dal possesso o no di vaccinazione o green pass, spiega lui stesso, "per senso civico poco prima avevo effettuato un tampone in una farmacia convenzionata. Non sono comunque potuto entrare perché, mi è stato spiegato, 'se tutti entrassero con un accompagnatore sarebbe impossibile mantenere distanziamento'. Trovo questo piuttosto surreale: a cosa serve dunque il green pass se la libertà di movimento in sicurezza è contrastata da ulteriori ostacoli?".



Si assiste così, da un lato delle porte scorrevoli, a scene di pazienti spaventati che necessiterebbero del conforto di un loro caro lasciati invece per ore in solitudine nelle corsie e dall'altro lato all'impotenza di familiari in apprensione per le sorti del loro congiunto.



"Non dobbiamo dimenticare che l'affetto di un familiare è il primo passo verso la guarigione - commenta un'aostana che ha vissuto ore di preoccupazione mentre un suo congiunto era in osservazione medica - e meno male che non si è ancora arrivati a sottrarre ai pazienti il telefono cellulare, unico contatto con il mondo esterno". In tutto questo l'unica nota positiva "è il personale infermieristico e medico che, malgrado le evidenti carenze sanitarie - riconosce la donna - ha dimostrato cuore e attenzione verso il paziente! Lode agli operatori sanitari tutti, ma ricordiamo alla Usl che in Valle d'Aosta siamo ancora in zona bianca!".



Alessandra Ghisla, consulente in diritto amministrativo, scolastico e privacy e cofondatrice del Comitato spontaneo di cittadini 'Tutela del diritto soggettivo' ricorda che "assistiamo quotidianamente a sistematici abusi sull'errato controllo del green pass da parte di operatori preposti; ricordo che contro tali abusi una volta realmente accertati è possibile sporgere regolare denuncia alle autorità".



IN CALCE ALL'ARTICOLO SCARICABILE IN FORMATO PDF, IL VADEMECUM SUGLI ABUSI DI GREEN PASS