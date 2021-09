MAGIA E POLITICA

La pandemia ha creato uno stuolo di superstiziosi e inclini alla più acuta perdizione, un atteggiamento che i più possono comprendere e tollerare. Noi evidentemente No. Ma qui stiamo parlando di altro, e soprattutto che cosa pensereste Voi di personaggi che hanno rivestito le più alte cariche pubbliche (e non) che si affidano a pratiche magiche per capire il da farsi. Cosa pensereste di qualcuno che avete già incontrato o con cui avete già parlato, scoprire che alla fine si affida alle parole di quella o di quell’altro oracolo. Pratiche ben distanti dal comune agire quotidiano.

Stanno nuovamente girando nelle Alte Sale trascrizioni prive di utilità giudiziaria ma che tanto dicono sulla psicologia di presenti e passati amministratori regionali e comunali. Una pratica trasversale. Sali, cristalli, pendoli, riti e evocazioni più o meno colorite emergono in vari ascolti, entro e fuori i confini locali e che in alcuni casi fanno persino sorridere.

Possibile che una parte della politica finisca per essere così grottesca? Così irrazionalmente fragile, perché?

La psicologia umana è ben strana e il senso dell’ignoto è inradicato in ogni essere umano, ma davvero ha senso, ad esempio, sapere il futuro prossimo di un avversario politico o il momento giusto per parlare con qualcuno di una trattativa politica? Sarà il mito del guerriero celtico ad aver scatenato questa moda, ma quel che si legge fa davvero tanto pensare.