Domani martedì 7 settembre saint Grat évêque d’Aoste

Mons. Franco Lovignana invita i fedeli alla celebrazione per la festa di San Grato, patrono della città e della diocesi di Aosta. Quest'anno si svolgerà nuovamente la processione nelle vie del centro con le reliquie del Santo. È raccomandata l'osservanza delle regole per il contenimento

Celebrazioni presiedute da Mons. Vescovo per la festa di san Grato 2021 Martedì 7 settembre - Cattedrale - ore 9.30 Solenne Concelebrazione eucaristica seguita dalla Processione Martedì 7 settembre - Cattedrale - ore 17.00 Celebrazione dei Vespri In modo particolare durante la Processione, si raccomanda il rispetto rigoroso delle regole per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19: distanziamento e corretto uso della mascherina.

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 7 settembre

Cattedrale - ore 9.30

S. Messa Pontificale e processione per la Solennità di San Grato

patrono della Città e della Diocesi

Ammissione di sei fedeli al Diaconato permanente

Cattedrale - ore 17.00

Vespri Pontificali

Mercoledì 8 settembre

Parrocchia di Montjovet - ore 10.00

S. Messa e processione per la Festa patronale della Natività della Beata Vergine Maria

Giovedì 9 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario - ore 18.00

Riunione della segreteria dell'Assemblea diocesana

Venerdì 10 settembre

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 15.00

Incontro con la Comunità delle Monache Carmelitane

Lunedì 13 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 14 settembre

Curia Vescovile - ore 14.30

Riunione della Commissione Paritetica Diocesi di Aosta - Regione

Autonoma Valle d'Aosta per gli interventi di tutela, conservazione

e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici

Mercoledì 15 settembre

Pianezza - ore 9.30-16.30

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 16 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Venerdì 17 settembre

Entrèves, Casa La Madonnina - ore 11.30

Incontro con il Preposito provinciale dei Chierici Regolari Somaschi

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda saint Grat évêque d’Aoste

La Chiesa celebra San Grato di Aosta Vescovo

Egli fu quasi certamente il presbitero che, dichiarandosi inviato di Eustasio protovescovo di Aosta, firmò la lettera del Concilio Provinciale di Milano inviata nel 451 a papa Leone Magno, in occasione della soluzione del problema delle due nature in Cristo. Alla morte di Eustasio, nella seconda metà del V secolo, Grato divenne vescovo di Aosta. Sono state avanzate anche due ipotesi. Eustasio e Grato potrebbero essere stati di origine greca. Entrambi potrebbero avere studiato nel cenobio eusebiano di Vercelli perché Aosta era compresa nel territorio di questa città e perché Sant'Ambrogio, nella lettera ai vercellesi, dice che le Chiese dell'Italia settentrionale si rivolgevano a quel cenobio per scegliere i propri pastori.

