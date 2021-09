Courmayeur: Fine settimana all'insegna del 'Fora totte-Boutiquenville'

Torna la 'tre giorni' di shopping a prezzi scontati nei negozi ai piedi del Monte Bianco, tra moda, glamour e abbigliamento sportivo. Dal 10 al 12 settembre a Courmayeur è infatti tempo di "Fora Totte' ('fuori tutto' in dialetto valdostano)-Boutiquenville", la festa dei commercianti di Courmayeur. Circa 50 esercizi commerciali, lungo le centralissime via Roma, viale Monte Bianco e via Regionale, accoglieranno gli amanti dello shopping con offerte e sconti sui migliori marchi, per finire al meglio l'estate.

Passeggiando nel centro storico di Courmayeur ci si rende subito conto del mix di tradizione e modernità con vetrine sempre più particolari che sfoggiano i capi ricercati di una selezione tra i più importanti brand di lusso italiani e internazionali. Ma non solo: anche essenze e profumi di lusso sfilano tra le vie di Courmayeur e un’elevata quantità di negozi sportivi aspettano solo di esser visitati, per assicurarti il massimo anche durante la giornata in montagna sulle piste.



Raffinate boutique, botteghe con prodotti tipici e ristoranti gourmet hanno trasformato Courmayeur in una piccola via Montenapoleone delle Alpi dove la ricercatezza delle opere di artigianato e l’appeal delle griffe più importanti del Made in Italy convivono fianco a fianco.