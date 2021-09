Al laghetto di Brusson gli chef di Monterosa Gourmand

Per la gioia dei buongustai torna Monterosa Gourmand. La quinta edizione del festival della creatività culinaria è in programma al laghetto di Brusson domenica prossima 12 settembre. Dieci chef della Val d'Ayas si impegneranno per stupire i visitatori con altrettanti piatti creati ad hoc per l'occasione, basandosi eclusivamente sui prodotti della filiera a chilometri zero valdostana.

Le creazioni potranno essere degustate in loco; inoltre, una selezione di produttori locali creeranno un piccolo mercato dove il pubblico potrà ritrovare i prodotti primi, poi elaborati e trasformati in eccezionali piatti dagli chef.



Obbligatoria la prenotazione al link https://consorzio-turistico-val-d-ayas-monterosa.regiondo.it/monte rosa-gourmand-158751.