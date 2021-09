Oggi domenica 5 settembre sainte Thérèse de Calcutta

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 6 settembre

Vescovado - ore 11.00

Incontro del Vescovo con gli operatori della comunicazione all'inizio dell'Anno pastorale

Pila - Eremo di San Grato - ore 20.30

Route e Santa Messa con i giovani

Martedì 7 settembre

Cattedrale - ore 9.30

S. Messa Pontificale e processione per la Solennità di San Grato

patrono della Città e della Diocesi

Ammissione di sei fedeli al Diaconato permanente

Cattedrale - ore 17.00

Vespri Pontificali

Mercoledì 8 settembre

Parrocchia di Montjovet - ore 10.00

S. Messa e processione per la Festa patronale della Natività della Beata Vergine Maria

Giovedì 9 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario - ore 18.00

Riunione della segreteria dell'Assemblea diocesana

Venerdì 10 settembre

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 15.00

Incontro con la Comunità delle Monache Carmelitane

Lunedì 13 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 14 settembre

Curia Vescovile - ore 14.30

Riunione della Commissione Paritetica Diocesi di Aosta - Regione

Autonoma Valle d'Aosta per gli interventi di tutela, conservazione

e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici

Mercoledì 15 settembre

Pianezza - ore 9.30-16.30

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 16 settembre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Venerdì 17 settembre

Entrèves, Casa La Madonnina - ore 11.30

Incontro con il Preposito provinciale dei Chierici Regolari Somaschi

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda sainte Thérèse de Calcutta

La Chiesa celebra Santa Teresa di Calcutta (Agnes Gonxha Bojaxiu) Vergine, Fondatrice

Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale Macedonia da una famiglia albanese, a 18 anni concretizzò il suo desiderio di diventare suora missionaria ed entrò nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno dopo giunse in India. Nel 1931 emise i primi voti, prendendo il nuovo nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù (scelto per la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni insegnò storia e geografia alle allieve del collegio di Entally, nella zona orientale di Calcutta. Il 10 settembre 1946, mentre era in treno diretta a Darjeeling per gli esercizi spirituali, avvertì la “seconda chiamata”: Dio voleva che fondasse una nuova congregazione. Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio per condividere la vita dei più poveri tra i poveri.Il suo nome è diventato sinonimo di una carità sincera e disinteressata, vissuta direttamente e insegnata a tutti. Dal primo gruppo di giovani che la seguirono sorse la congregazione delle Missionarie della Carità, poi espanse in quasi tutto il mondo. Morì a Calcutta il 5 settembre 1997. È stata beatificata da san Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 ed infine canonizzata da Papa Francesco domenica 4 settembre 2016.

Il sole sorge alle ore 6,49 e tramonta alle ore19,56