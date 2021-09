Tre nuovi contagi e calo costante dei pazienti Covid in Valle

Numeri confortanti, quelli dell'odierno bollettino sanitario sul coronavirus redatto dalla Regione sulla base dei dati dell'Usl.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati infatti tre nuovi casi di positività al Covid-19 in Valle su 236 persone testate; sono invece sei i guariti. Il numero dei contagiati attuali scende dunque a 97, tutti in isolamento domiciliare perchè non vi sono nuovi ricoveri ospedalieri.

I morti dall'inizio della pandemia sono 473; non sono state segnalate violazioni alle norme sull'utilizzo del green pass.