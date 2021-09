Prende forma il recupero dell'ex Priorato Saint-Benin

Gli architetti Alessandro Pretolani della Sinergo spa, Filippo Panbianco della Amsa srl e Francesco Mariani della società cooperativa De la Ville hanno vinto il concorso di progettazione a procedura aperta (45 partecipanti) per l'intervento di recupero dell'ex priorato Saint-Bénin di Aosta, che diventerà una costola fondamentale per le attività del Convitto regionale 'Federico Chabod. La logica del piano di ristrutturazione della Regione è quella di allargare il convitto Chabod, contiguo all'ex priorato.



Il piano dei lavori di recupero prevede la realizzazione di una serie di aule didattiche per i bambini della scuola primaria e un salone per le attività collettive al piano terra e al primo piano e l'organizzazione di spazi polivalenti per lo studio in piccoli gruppi o lo studio strumentale, da destinare ai ragazzi della scuola secondaria, al piano sottotetto. L'area verde esterna verrà riqualificata e attrezzata per le attività ludico ricreative dei ragazzi, così come sarà riprisitnato lo storico ingresso del centro espositivo di Via Festaz, che si affaccia sul sagrato della ex Chiesa. Con l'intento di ridare vita al sistema originario di relazione tra gli edifici e creare uno stretto rapporto con la città, il sagrato si trasformerà in uno spazio espositivo a cielo aperto e liberamente fruibile, che consentirà di apprezzare l'intera facciata dell'edificio religioso con le sue decorazioni policrome.

La struttura così riqualificata "soddisferà maggiormente le necessità dei nostri giovani studenti - è convinto l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo

Marzi- ampliando nel capoluogo regionale l'offerta di servizi residenziali, di ristorazione e assistenza per gli studenti di tutti i gradi di scuola e consentirà di trasferire diverse funzioni attualmente insediate nella sede principale del vicino Convitto Chabod, aumentandone sia la capienza ricettiva che la dotazione di aree ludico/ricreative".



Parallelamente sarà anche realizzato a Verrès un nuovo convitto a servizio del polo scolastico di istruzione secondaria di secondo grado Isiltp, uno dei più grandi della regione. La nuova struttura, prevista dalla "Strategia Aree Interne - Area bassa Valle", troverà posto tra le mura dell'ex cotonificio Brambilla in via Frère Gilles e consentirà di dotare la bassa e la media Valle di una struttura destinata anche ai ragazzi delle vallate laterali, che ora sono obbligati a iscriversi ad Aosta o a Ivrea.



L'intervento prevede la conservazione degli elementi di pregio del fabbricato storico e il completo ripensamento della distribuzione interna, al fine di individuare opportuni spazi destinati ai semiconvittori e ai convittori, quali la zona ricreativa, la zona benessere, la sala da pranzo, le aree destinate a zona notte, nonché tutti li spazi accessori. "Il progetto- si legge in una nota della Regione- verrà sviluppato con una particolare attenzione alle prestazioni energetiche dell'edificio e all'utilizzo di materiali naturali e riciclati".