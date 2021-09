Sole pioggia e nuvole sulla Valle d'Aosta

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: In un contesto di pressione piuttosto livellata s ulle Alpi, permarranno ancora condizioni meteo lievemente instabili caratterizzate da nuvolosità associata a qualche possibile locale rovescio. La successiva espansione dell'anticiclone dovrebbe favorire schiarite via via più ampie per i giorni a seguire.

DOMENICA 5 SETTEMBRE Prevalentemente soleggiato con qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Debole rischio di isolati rovesci. Temperature: massime in lieve rialzo, specie nelle valli. Pressione: in lieve rialzo. Venti: 3000 m NW deboli; brezze nelle valli. LUNEDI 6 SETTEMBRE