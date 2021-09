Assessore Guichardaz, 'bene ticket gratis castelli e musei per i giovani' - IL VIDEO

L'obiettivo dell'iniziativa era quello di permettere "ai giovani e ai giovani adulti di affezionarsi alla cultura".

Per questo, l'assessore regionale ai Beni culturali e al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, difende la scelta dell'Amministrazione di consentire l'accesso gratuito agli under 25 a castelli, musei, mostre e aree archeologiche della Valle d'Aosta.



"Crediamo sia importante la possibilità di usufruire della cultura a pezzi, senza singole giornate gratuite, ma con la possibilità di vedere un quadro oggi, un castello domani, un sito storico una terza volta", ha aggiunto l'assessore, durante la presentazione della settimana "Plaisirs de culture", questa mattina nel salone Maria Ida Viglino del Palazzo regionale. Guichardaz spiega che "si è visto un aumento degli accessi all'area megalitica, crediamo che la gratuità sia una forma di forte attrattività".

L'evento, inserito nelle Giornate europee del patrimonio il cui tema a livello europeo quest'anno è "Heritage all inclusive!", torna da sabato 18 a domenica 26 settembre con l'obiettivo dell'inclusività: "Vogliamo rendere fruibile a tutti il patrimonio culturale valdostano", ha spiegato la dirigente Viviana Valle. La Sovrintendente regionale ai Beni e alle Attività culturali, Cristina De la Pierre, sostiene che "il patrimonio non è costituito solo da monumenti, ma anche da saperi" e per questo, Plaisirs de culture non si limiterà all'accesso gratuito a castelli, aree archeologiche, mostre e musei, ma prevede un calendario di visite guidate, concerti, presentazioni di libri, oltre a un'iniziativa di coinvolgimento degli stranieri e dei migranti.



In totale sono organizzati 100 eventi, grazie al coinvolgimento di 50 partner. Per questo, l'assessore regionale ai Beni culturali e al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, spiega: "Plaisirs contiene iniziative possibilmente più condivise da tutti, grazie al coinvolgimento del tessuto culturale locale e delle diverse strutture dell'assessorato. Credo sia un'iniziativa che è in grado di mettere insieme tanti ingredienti che compongono un menù straordinario".



L'apertura sarà venerdì 17 settembre in piazza Pierre-Léonard Roncas, ad Aosta, con "TraME e TE. Intrecci di culture" e lo spettacolo "In fondo al cuore" dell'artista sarda Pietrina Atzori. Per la prima volta saranno comprese anche alcune escursioni, a Etroubles, Nus, Saint-Marcel, La Magdeleine, Fénis e Saint-Denis. Sarà presentata l'ultima campagna di scavi archeologici del castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre, oltre all'apertura del museo di arte sacra di Perloz. Sabato 18 settembre alle 21 al castello Gamba di Châtillon si terrà un ricordo di Francesco Nex, pittore valdostano che avrebbe compiuto 100 anni.

Qui il video della conferenza stampa di presentazione degli eventi.