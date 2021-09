Il pellegrinaggio della Sacra Effigie Madonna della Medaglia Miracolosa

Lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco è iniziato il pellegrinaggio in Italia dell’effige della Madonna della Medaglia Miracolosa, in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana. Dal 5 settembre riprende da Asti il pellegrinaggio con tappe nel Monregalese e Cebano.

Il programma di questo pellegrinaggio è ricco. Domenica 5 settembre la sacra effige verrà portata ad Asti, al Santuario della Beata Vergine del Portone dove verrà accolta alle 9, verranno celebrate le Ss. Messe alle 10 e alle 17.30 e il Rosario con la supplica alle 16.45.

Il 6 settembre la sacra effige giungerà a Ceva dove verrà accolta in Duomo alle 17 con la celebrazione solenne dei Vespri: alle 18 verrà celebrata la s. Messa con meditazioni mariane, alle 20.30 verrà pregato il Rosario eucaristico e fino alle 22 sarà possibile confessarsi.

Il giorno successivo, martedì 7 settembre, sarà dedicato alle vocazioni cebane: dalle 8 alle 9 verrà esposto il SS. Sacramento, verrà pregato il Rosario e recitate le Lodi Mattutine con al termine la benedizione eucaristica.

L’8 settembre alle 8,30/9,00 la celebrazione della funzione Mariana e quindi il saluto e partenza per Sale Langhe dove arriverà alle 10,30. A seguire alle 11 l’Accoglienza con la preghiera del S. Rosario e la compagnia a Maria. Alle 17 sarà celebrata la S. Messa. In serata alle 19 la sacra effige giungerà a Bagnasco dove alle 20 si terrà la Funzione Mariana davanti alla tela della Natività.

Il 9 settembre al mattino in parrocchia le celebrazioni e la preghiera individuale e alle 14 la partenza della statua della Madonna della medaglia miracolosa per Garessio dove alle 15,30/16,00 verrà celebrata la S. Messa nella Casa di riposo. Alle 20,00 la sacra effige verrà portata nel Santuario della Madonna delle Grazie a Valsorda dove si terrà la Veglia Mariana notturna.

Il 10 settembre alle ore 08.00 ci sarà la Celebrazione in Santuario e quindi il saluto e la partenza per Frabosa. Sabato 11 settembre alle 15.30 la Santa Messa con Ricorrenze Comunitarie e alle 16,45 il saluto e la partenza per il Santuario di Vicoforte, il Santuario Regina Montis Regalis dove alle 17,30 verrà pregato il S. Rosario, alle 18,00 verrà celebrata la S. Messa prefestiva seguita dalla Preghiera individuale. Domenica 12 settembre, solennità del Santo Nome di Maria, nel Santuario Regina Montis Regalis verranno celebrate le SS. Messe alle 9 e alle 11. Nel pomeriggio la sacra effige giungerà al Santuario di Nostra Signora del Deserto a Millesimo in provincia di Savona dove alle 16 verrà recitato il Rosario e celebrata seguire la S. Messa a conclusione del pellegrinaggio nella diocesi di Mondovì.

Nel 190° anniversario di Rue de Bac

Anche oggi, come nel 1830, il mondo è sconvolto dalla povertà, dalla violenza, dall’emergenza sanitaria ed economica. La Santa Vergine ci invita ai piedi dell’altare e dopo 190 anni, continua a vegliare su di noi perché il suo amore verso l’umanità è irrevocabile!

Breve storia delle apparizioni

Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina Labouré una giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa Vergine con cui ebbe un lungo incontro. Tra le parole della Santa Vergine: “I tempi sono molto tristi. Disgrazie verranno ad abbattersi sulla Francia. Il mondo intero sarà sconvolto da calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di questo altare, qui le grazie saranno sparse su tutte le persone che le chiederanno con confidenza e fervore… ho sempre vegliato su di voi”. Ancora il 27 novembre 1830 Caterina Labouré vide la Santa Vergine con un piccolo globo (che rappresenta l’umanità) tra le mani; ne contemplò la bellezza e accolse la missione di far coniare una Medaglia: “le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie!”.

I Vincenziani, fedeli alla Parola di Dio e ispirati dal proprio plurisecolare carisma che li chiama a servire Dio nei poveri, con l’iniziativa di Maria Pellegrina desiderano ricordare che ancora oggi la Santa Vergine ci invita ai piedi dell’altare.

La Vergine della Medaglia Miracolosa continua ancora oggi, dopo 190 anni, a vegliare sull’umanità intera e viene pellegrina a visitare e incontrare le Comunità ecclesiali sparse per l’Italia compiendo così la promessa d’amore contenuta nel suo Messaggio: “Io stessa sarò sempre con voi … abbiate fiducia … non scoraggiatevi”.