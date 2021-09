Alla scoperta del Mont Avic e le sue valli con la nuova nuova guida escursionistica-alpinistica "Emilius Avic

Il 27 agosto 2021 alle 18:00 è stata presentata a Verrès, presso il salone dell’Unité des Communes valdôtaines Evançon, la nuova guida escursionistica-alpinistica “Emilius Avic. Valle di Champorcher, Valle di Champdepraz, Val Clavalité, Valloni di Saint-Marcel, Laures, Arpisson, Conca di Pila’’.

L’incontro organizzato dal Parco Naturale Mont Avic, dai comuni di Champorcher e Champdepraz è avvenuto alla presenza dei due autori, Andrea Greci e Federico Rossetti.

Durante la serata è stata presentata la guida e sono stati proiettati alcuni contributi video, testimonianza delle salite svolte dagli autori nei territori del volume. In particolare il primo, nato dalla collaborazione tra il Parco Naturale Mont Avic e il progetto Vie Normali Valle d’Aosta, documenta con un racconto appassionante tra azione e osservazione le salite alle cime nei territori del Parco tra la Valle di Champorcher e la Valle di Champdepraz attraverso riprese inedite e viste inconsuete. Il video sarà utilizzato nei centri visita del Parco Naturale Mont Avic.

Il volume Emilius-Avic è il terzo capitolo della collana Vie Normali Valle d’Aosta, è stato pubblicato dalla casa editrice Idea Montagna Editoria e Alpinismo il 5 agosto 2021 e segue i primi due volumi Cervino e Monte Rosa, già punto di riferimento di escursionisti e alpinisti per le salite in Valle d’Aosta.

La nuova guida escursionistica-alpinistica descrive tutta l’area compresa tra la Valle di Champorcher e la Conca di Pila. 448 pagine divise in tredici capitoli dove vengono presentate e descritte tutte le vie normali alle 163 cime di queste valli tra laghi azzurrissimi, spettacolari creste e valloni solitari. 104 itinerari dalle facili e panoramiche vette raggiungibili su sentiero alle salite dove assaporare il fascino di un escursionismo esplorativo fino ai percorsi alpinistici su difficoltà classiche per creste affilate.

Non è stata tralasciata alcuna cima e tutte le vie sono state salite personalmente dagli autori, quasi esclusivamente nella stagione estiva 2020. Alcune montagne presentano vie logiche di salita da più di un versante e da vallate differenti, ma sono state selezionate in questo caso le vie tecnicamente più facili e con il percorso più logico, con il minore dislivello, con un avvicinamento più agevole e con una durata più breve. Oltre alla relazione tecnica ogni itinerario è accompagnato dal tracciato della salita, da una tabella informativa con le principali informazioni (primi salitori, punto di partenza, dislivello, tempo, punti di appoggio, acqua, attrezzatura, periodo consigliato, frequentazione, difficoltà), da approfondimenti a carattere culturale, storico, naturalistico, geografico e da numerose fotografie.

La piramide nera del Monte Emilius, ben visibile dal fondovalle, è un elemento distintivo del paesaggio della Valle Centrale. Il Mont Avic, invece, richiama immediatamente l’omonimo Parco Naturale Regionale, scrigno di biodiversità e di emergenze geologiche così come di una millenaria storia umana. Accanto a queste due cime-simbolo, si susseguono un grande numero di vette troppo spesso trascurate in favore di quelle più appariscenti. Al contrario queste valli permettono di compiere un grande numero di salite situate al confine tra escursionismo avanzato e facile alpinismo. È quindi, un volume con paesaggi e panorami tutti da scoprire!

Il terzo volume “Emilius Avic. Valle di Champorcher, Valle di Champdepraz, Val Clavalité, Valloni di Saint-Marcel, Laures, Arpisson, Conca di Pila” è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Parco Naturale Mont Avic, dei Comuni di Brissogne, Champdepraz, Fénis, Gressan, Pollein, Saint-Marcel, e con il supporto tecnico di Grivel, Elbec e Salice Occhiali e la collaborazione di Idea Montagna, Produzione Lenta e Mountain Communication.

Per supportare il progetto e la pubblicazione del volume Emilius-Avic nella primavera 2021 è stata organizzata una raccolta fondi crowdfunding a cui hanno partecipato oltre 100 persone da tutta Italia prenotando il volume in uscita Emilius-Avic, una maglietta, la collana o contribuendo con una donazione libera. A sostegno della pubblicazione e del progetto sono stati raccolti 6.602 euro.

VIE NORMALI VALLE D’AOSTA 1.226 CIME, 8 VOLUMI, 8 ANNI, 1 COLLANA

Il progetto Vie normali Valle d’Aosta, iniziato nella primavera del 2019, si propone di realizzare una collana di 8 volumi con le relazioni di tutte le vie normali alle 1226 cime della Valle d’Aosta. Un lavoro di 8 anni, interamente svolto sul campo dagli autori, Andrea Greci e Federico Rossetti, che salgono personalmente tutte le montagne senza limiti di quote, difficoltà e gerarchie per tradurre l’esperienza nella pubblicazione di 8 guide escursionistiche alpinistiche divise per gruppi montuosi a partire dal Cervino, uno dei simboli della Valle d’Aosta e delle intere Alpi.

Gli 8 libri, che comporranno la collana «Vie normali della Valle d’Aosta», sono divisi per gruppi montuosi e vengono realizzati in senso orario a partire dal gruppo del Cervino:

CERVINO . Valtournenche e Valle di Saint Barthélemy MONTE ROSA . Val d’Ayas e Valle di Gressoney EMILIUS-AVIC . Valle di Champorcher, Valle di Champdepraz, Val Clavalité, Valloni di Saint-Marcel, Laures, Arpisson, Conca di Pila GRAN PARADISO . Valle di Cogne, Valsavarenche, Val di Rhêmes RUTOR-SASSIERE . Valle di La Thuile, Valgrisenche e Valdigne MONTE BIANCO . Val Veny e Val Ferret GRAND COMBIN . Valle del Gran San Bernardo e Valle di Ollomont DENT D’HERENS . Valpelline

Il progetto è arrivato alla pubblicazione del suo terzo volume “Emilius Avic. Valle di Champorcher, Valle di Champdepraz, Val Clavalité, Valloni di Saint-Marcel, Laures, Arpisson, Conca di Pila” (2021) con Idea Montagna Editoria e Alpinismo e alla quarta estate di salite raggiungendo la quota di 458 cime.

Vie Normali Valle d'Aosta oltre un progetto editoriale è un progetto di comunicazione ad ampio raggio che cerca di agevolare ad ogni tipo di utenza l'accesso e la conoscenza della zona alpina valdostana in modo aggiornato, completo e interattivo. Attraverso la realizzazione di video, la diffusione di fotografie inedite, il sito web, il blog e i canali social sempre aggiornati, oltre che presentazioni e incontri in tutto il Nord Italia, cerca, quindi, di portare la Valle d'Aosta fuori dalle sue valli e di essere presente in modo capillare sul territorio valdostano per agevolare la frequentazione del territorio.