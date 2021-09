Alla Biblioteca di Aosta lo storico Barbero parla di Dante

Il noto storico italiano e Ami de la Vallée d'Aoste Alessandro Barbero sarà ad Aosta martedì 14 settembre prossimo. Alle 21, nella Sala Maria Ida Viglino, al primo piano di Palazzo regionale, terrà la conferenza "Il tempo di Dante, in Valle d'Aosta". L'evento, organizzato dalla biblioteca regionale Bruno Salvadori nell'ambito della rassegna annuale Bibliorencontres "Oltre la selva oscura", ispirata alla figura di Dante Alighieri, sarà l'occasione per celebrare il 25esimo anniversario dell'apertura al pubblico dell'attuale sede della biblioteca regionale.



A dialogare con Barbero, che è anche scrittore e docente universitario, ci sarà Joseph Rivolin, già direttore dell'Archivio storico regionale di Aosta, dove lo storico ha svolto delle ricerche all'inzio della sua carriera accademica, e del Sistema bibliotecario valdostano.

L'evento si svolgerà in presenza, in caso di condizioni sanitarie favorevoli, e sarà trasmesso in streaming sul portale del Sistema bibliotecario https://biblio.regione.vda.it/ . La registrazione della serata sarà successivamente disponibile sul canale Youtube "BiblioRencontres". I posti sono limitati, necessaria la prenotazione on line su https://biblio.regione.vda.it .