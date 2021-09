Si rafforza l'intesa tra la ligure Laigueglia e il borgo valdostano di Torgnon

Prosegue con ottimi risultati la collaborazione turistica tra Laigueglia, in provincia di Savona e Torgnon. Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, accompagnato da alcuni consiglieri è salito a Torgnon giovedì 2 settembre per ufficializzare le intenzioni dei due Borghi, uno marino e l’altro alpino.



"E' di fondamentale importanza che due paesi con delle affinità simili per dimensioni e obiettivi strategici dal punto di vista turistico si parlino e adottino delle strategie comuni di sviluppo" ha affermato il vicesindaco di Torgnon, Lorena Engaz.



"Con la firma dell'intesa - ha aggiunto l’assessore al turismo di Torgnon, Stefano Perrin - i comuni potranno scambiarsi materiale e iniziative sportive, turistiche e gastronomiche; inoltre, visto che i comuni di Torgnon e Laigueglia si rivolgono ad un pubblico prevalentemente familiare si potranno adottare delle strategie di marketing unitarie" .



"L'intento - spiega il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme - è quello di collegare due realtà simili, simbolo di entrambi i territori, fondate sul turismo e a misura di famiglia. Siamo convinti che la collaborazione e la reciproca promozione farà crescere l'incoming, in particolare rivolto appunto alle famiglie, amanti dei nostri paesi, unici per bellezze naturali di mare e monti".



In conclusione l’assessore all’ambiente di Torgnon Davide Perrin afferma "La conservazione e lo sviluppo di due ambienti unici e straordinari come Torgnon e Laigueglia e le finalità che accomunano entrambi devono costruire la base per delle azioni sinergiche di tipo turistico nel massimo rispetto dei rispettivi territori.