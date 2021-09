Lega Vda, 'Supponenza e arroganza nell'elaborazione del Piano traffico di Aosta'

"Combatteremo fino alla fine affinché le ragioni dei cittadini e dei commercianti del centro storico vengano ascoltate". Così i vertici della Lega VdA, che ieri sera, giovedì 2 settembre, hanno organizzato un incontro sul nuovo Piano urbano del traffico con la popolazione del capoluogo regionale nel Salone ducale del municipio, ad Aosta.

Erano presenti il gruppo comunale, con i consiglieri Sergio Togni, Sylvie Spirli e Bruno Giordano, la segretaria regionale Marialice Boldi. È intervenuta anche la consigliera regionale, ex presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti.



"Nessuna associazione di categoria che opera in città è stata ascoltata - ha affermato Giordano - e il sindaco Gianni Nuti ha dichiarato che 'delle opinioni contrarie se ne farà una ragione'. Non lasceremo che la città di Aosta muoia per un capriccio che di 'green' ha veramente poco, denotando la solita supponenza e arroganza di un certo tipo di sinistra". Togni, Spelgatti e Splrli hanno più volte ribadito "la necessità di nuovi confronti con parti sociali e cittadini".