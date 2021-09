Aosta: Apriranno in mano all'Aps i parcheggi della nuova Università

Dopo quasi due anni di confronti e tira-molla con Demanio e Regione, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare la bozza di contratto di concessione gratuita a favore del Comune di Aosta dei parcheggi di proprietà regionale ubicati in via Monte Vodice e all’angolo di via Monte Pasubio e via Monte Solarolo.

"La realizzazione dei parcheggi, ultimati da diverso tempo - si legge in una nota - era avvenuta nell’ambito dell’Accordo di Programma del 2008 tra il Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio, la Regione e il Comune di Aosta che per l’Amministrazione regionalec omprendeva, tra le altre cose, di ricevere la disponibilità della Caserma 'Testa Fochi' da destinare a polo universitario con relative opere di urbanizzazione anche a servizio della città di Aosta".

Con la stessa delibera, la Giunta ha anche provveduto all’affidamento della gestione delle aree di sosta alla società in house Aps che provvederà nei prossimi giorni all’installazione dei parcometri e alla posa della segnaletica verticale.

Complessivamente i parcheggi comprendono 200 stalli, 146 nell’area Solarolo Ovest-Pasubio Sud di cui 133 'blu', otto per il carico/scarico e cinque riservati alle persone disabili e 54 nell’area Vodice Est di cui 52 'blu' e due riservati alle persone disabili.

La tariffa ordinaria di sosta a parcometro sarà di 1,40 euro all’ora, dal lunedì al sabato,con orario 8- 12 e 14-18, con pagamento minimo per i primi 30 minuti di sosta pari a 70centesimi. Il provvedimento sancisce la prossima apertura delle aree di sosta, dando una risposta alla ricerca di parcheggi in zona da parte dei cittadini e dei residenti (ai quali verranno garantite le agevolazioni normalmente previste) che era divenuta ancora più urgente in ragione dell’eliminazione dei 50 stalli di sosta in linea lungo il lato Est di via Monte Solarolo a causa del cantiere del nuovo Polo universitario.

Tali stalli vengono ora aboliti anche formalmente sia per il protrarsi dei lavori sia perché le aperture delle nuove aree di sosta soddisferanno ampiamente la domanda di sosta nella zona.