MONTAGNA VDA: Tour rifugio Bezzi (Valgrisenche)

Tour rifugio Bezzi (Valgrisenche)

Questo itinerario percorre un tratto dell'alta via dei ghiacciai (HRG) alti sul fondovalle della Valgrisenche che permette di godere di tutta la sua selvaggia bellezza.

Eventualmente è possibile anche effettuare l'itinerario in due giorni dormendo al rifugio Chalet de l'Epée oppure al rifugio Bezzi.

Con una deviazione di una mezz'ora si può risalire sino al lago di San Martino.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

http://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=2134