Collegio educatori in difesa dei precari esclusi dalle graduatorie

Il Collegio degli Educatori del Convitto Regionale “F. Chabod” di Aosta, riunitosi il primo settembre 2021, esprimere preoccupazione per la decisione della Sovrintendenza agli Studi della Regione riguardo all’esclusione dei colleghi precari dalle nuove graduatorie regionali per il mancato adeguamento del titolo di Scienze dell’Educazione passato da L18 a L19, nonostante siano equiparati negli altri convitti d’Italia.

C’è chi da una decina di anni svolgeva con competenza il lavoro ma sono stati estromessi dalle supplenze una decina di educatori che negli ultimi anni hanno sempre lavorato presso questa Istituzione con titoli che la stessa Regione ha sempre ritenuti validi.

Il Collegio all’unanimità, come si legge in una nota, “ha espresso un sentimento di profonda indignazione e forte preoccupazione nei confronti di questa decisione anche perché questa situazione compromette quella continuità educativa che rappresenta per i ragazzi e le loro famiglie un fondamentale punto di riferimento, aiuto e sostegno. Inoltre, si evidenzia che l’organizzazione di questo inizio delle attività educative è resa più difficoltosa dalla mancata nomina a tutt’oggi dei supplenti”.

Gli educatori tutti sono vicini ai colleghi esclusi che per molti anni hanno contribuito a far crescere la qualità’ del servizio convittuale.

Il Collegio degli educatori chiede che “la Comunità Valdostana venga messa al corrente di questa situazione, certo del riscontro di solidarietà delle famiglie che sempre di più si affidano alla nostra Istituzione”.