Servizio di tutoring commerciale per aziende della filiera del latte

La Chambre valdôtaine propone alle piccole imprese della filiera agroalimentare e del settore lattiero-caseario un servizio personalizza-to per prepararsi ad affrontare in maniera efficace i nuovi mercati esteri con un focus sulla vicina Svizzera. Il servizio prevede l’affiancamento (tutoring commerciale) da parte di un Senior Export Manager (SEM), a disposi-zione per 3 mezze giornate lavorative finalizzate alla definizione e avvio di un piano di sviluppo all’estero e al supporto delle attività realizzate dall’ufficio commerciale.

Il servizio è realizzato avvalendosi degli esperti in materia del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte - CEIPiemonte S.c.p.a. Possono fruire del servizio proposto un numero massimo di 3 imprese del settore agroalimentare con priorità alla filiera latte. Le domande saranno valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle PEC dando priorità comunque alle imprese del settore agroalimentare filiera-latte.

La Chambre valdôtaine si farà carico dei costi di realizzazione dei tutoring nella misura del 100%; la quota relativa ai servizi di tutoraggio e di accompagnamento all’export di cui beneficeranno le imprese selezionate, pari a euro 3.154,00 a impresa, costituirà per i benefi-ciari un aiuto di cui al “Quadro temporaneo per le misu-re di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attua-le emergenza del COVID-19”.

Le imprese valdostane interessate a fruire del servizio devono inviare il modulo di domanda di partecipazio-ne, compilato e firmato dal titolare/legale rappresen-tante, esclusivamente a mezzo PEC allo Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network al seguente indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it dalle ore 8.00 di martedì 31 agosto 2021 sino alle ore 12.00 di venerdì 10 settembre 2021. L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto "Typicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy products - TYPICALP INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - ASSE 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE" PROGETTO N. 493717. Operazione co-finanziata dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italia-no, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni nell'am-bito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

