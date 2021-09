Oggi sono 25 gli anni di attività della biblioteca regionale di Aosta

Esattamente 25 anni fa, il 2 settembre 1996, veniva aperta la nuova sede della biblioteca regionale di Aosta, poi intitolata a Bruno Salvadori, in via Torre del Lebbroso.

La struttura, progettata dall'architetto Gianni Debernardi, offriva e offre ancor più oggi spazi accoglienti, luminosi e funzionali, quasi avveniristici per l'epoca. L'organizzazione a scaffale aperto, le sezioni fonoteca e videoteca, all'epoca innovative, la sezione periodici con comode poltrone, permettono agli utenti di accedere in autonomia a tutte le forme di documento e di informazione.



Dopo un quarto di secolo, la biblioteca ha fatto quasi quattro milioni e mezzo di prestiti, con 64.000 persone iscritte alla biblioteca. Il patrimonio documentale si è ampliato e si aggiorna in modo costante: la biblioteca possiede oltre 330.000 libri e audiovisivi, che grazie al prestito interbibliotecario del sistema regionale diventano oltre un milione di titoli.