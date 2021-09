Aosta: Palaindoor centro vaccinale fino al 31 dicembre

Il centro sportivo e Palaindoor 'Marco Acerbi' di Tsambarlet, ad Aosta, potrà essere utilizzato come centro vaccinale fino al 31 dicembre. Lo ha deciso la giunta comunale di Aosta lunedì 30 agosto, alla vigilia della scadenza della concessione in uso gratuito della struttura ubicata in corso Lancieri.



Il comodato d'uso gratuito era stato avviato lo scorso 23 febbraio e sarebbe scaduto martedì 31 agosto. Il Palaindoor, insieme al salone Perolles di Châtillon, è rimasto l'unico polo vaccinale in Valle d'Aosta. Molte delle 13 società sportive che lo occupavano quotidianamente prima della trasformazione in hub, hanno individuato sedi provvisorie, altre invece non ne hanno ancora trovate.