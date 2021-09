L'OROSCOPO NEL MESE DI SETTEMBRE

Il nome deriva dal latino september, a sua volta da septem, "sette", perché era il settimo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. Nel 37 l'imperatore Caligola mutò il nome del mese in "Germanico" in onore dell'omonimo padre, ma alla morte dell'imperatore il nome tornò quello originale.

Nell’immaginario collettivo l’arrivo di settembre coincide con la fine della pausa estiva e con la conseguente ripresa delle normali attività scolastiche e lavorative. Sotto il profilo astronomico, è il mese dell’equinozio d’autunno: un fenomeno che si verifica il 22 o il 23 settembre e che vede il Sole in posizione perpendicolare rispetto alla linea dell’equatore, dando in questo modo uguale durata al giorno e alla notte. Con esso ha inizio la stagione autunnale.

Curiosità

11 Settembre 2001: attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono.

8 settembre 1943: armistizio con gli alleati, sbandamento delle truppe, nascita della RSI e del CLN; sbarco americano in Sicilia.

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Le vostre esitazioni non hanno motivo di esistere, avete un’ottima idea che piacerà e, i vostri superiori, mostreranno tutta la loro approvazione lasciandovi liberi di organizzarvi come volete. Gli impegni si intensificheranno dando l’avvio alle attività a lunga scadenza che avevate in sospeso. Organizzatevi al meglio ma riservate del tempo per riprendere fiato e per le occasioni impreviste.

AMORE E ARMONIA. Se ci tenete veramente datevi da fare e cercate di capire cosa succede. Le incomprensioni vi fanno sognare nuove alternative ma non sempre portano a valide alternative.

BENESSERE E SALUTE. Reagite con determinazione appoggiandovi alle persone che vi circondano ma senza eccessive lamentele, tanto servono solo a creare maggiore tensione, ricordate che solo chi ha il coraggio di scrivere la parola fine, può trovare la forza per scrivere la parola inizio.

LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Accogliete gli input di chi gestisce il lavoro con una certa prudenza ed evitate così numerosi errori. Prestate particolare attenzione all’indecisione di un collega che mette in pericolo un progetto e lanciatevi nel salvataggio, non appena se ne presenta l’occasione. I grandi progetti si realizzano un po’ per volta ma è nel momento delle decisioni che si plasma il destino.

AMORE E ARMONIA. Fase di stimoli per i sogni e la tenerezza nell’amore, i rapporti di coppia si coloreranno di rosa. Per i single nuovi incontri deludenti e, l’insoddisfazione che la quadratura astrale comporta, potrebbe spingervi verso nuovi lidi come il tornare a una vecchia passione.

BENESSERE E SALUTE. Cambiate “rotta” e lasciatevi tentare dall’idea di passare qualche giornata in un centro benessere, godrete di un periodo straordinariamente liberatorio e rasserenante, perfetto per diete disintossicanti e ginnastica riabilitativa.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Grande forza e vigore nei progetti lavorativi o innovativi. I risultati non mancheranno tanto da far sembrare tutto facile e casuale, mentre in realtà si tratta dei frutti di un duro lavoro. Avete bellissime idee in condivisione con i membri del vostro staff di lavoro, intuizioni e collaborazioni. Gli astri sono favorevoli e attraversate un bel momento, ma non dormite sugli allori, l’amore e la fortuna cangiano come la luna.

AMORE E ARMONIA. Non è facile voltare pagina quando una lunga storia d’amore finisce, però bisogna trovare la forza di farlo, solo in questa maniera ci si può riaprire a nuove possibilità.

BENESSERE E SALUTE. Splendido periodo per lo sport e le gite fuori porta che risvegliano entusiasmo e voglia di conoscere luoghi nuovi. Limitate le proteine animali e dedicate più tempo al relax ed alla musica.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. In un modo o nell’altro riuscite a convincere anche una persona dall’atteggiamento sibillino, forse siete sulla buona strada. Il successo o il fallimento nel mondo degli affari dipende dall’atteggiamento mentale e non solo dalle capacità. State anche cercando di organizzarvi al meglio per il lavoro o lo studio, a modo vostro, utilizzando però le linee guida fornite da un socio o un amico.

AMORE E ARMONIA. Cercate di approfondire il senso della vita e di pacare l’eccesso di passionalità che impedisce un dialogo sereno. Periodo caratterizzato da avventure amorose e scarso interesse per le problematiche familiari con forte desiderio di evasione.

BENESSERE E SALUTE. Non lasciatevi sopraffare da una scarsa reazione agli inconvenienti ma reagite prontamente e ricordate che la più grande ricchezza… è la salute!

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Brusco cambiamento di programma, i superiori o i colleghi, comunicano le modalità ma non le ragioni. Le contrarietà e le piccole problematiche non devono intaccare il forte desiderio di intraprendere nuove iniziative né nuocere alla ripresa delle attività giornaliere. Pazientate e siate saggi, soltanto voi riuscite a conciliare ordini o idee, all’apparenza privi di logica, con i vostri ben diversi obiettivi.

AMORE E ARMONIA. Siamo alla fine di una fase idilliaca e sono in arrivo tensioni e incomprensioni. La vostra gelosia è eccessiva, ascoltate maggiormente le ragioni del partner. Una breve vacanza potrebbe restituire freschezza al rapporto e, con il dialogo, si appianerebbero i malintesi. In alcuni giorni rifuggite i trabocchetti del sentimento.

BENESSERE E SALUTE. Tenete il peso sotto controllo, questa bella fase di espansione può interessare anche il corpo e il benessere psicofisico. Non fatevi risucchiare dal lavoro e dalle responsabilità, se non volete ritrovarvi stressati in maniera perenne.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Ottime idee e ci sono risorse infallibili per metterle in pratica con il miglior successo. Con i colleghi avente un rapporto ambivalente, possono essere insopportabili ma a volte anche sublimi. Puntate dritti all’obiettivo senza che nulla possa distrarvi, anche a costo di qualche rinuncia, d'altronde le cose facili finiscono per annoiarvi, sarebbe come guidare con il cambio automatico.

AMORE E ARMONIA. Persone che tirano la corda in due direzioni opposte si stancano e non arrivano da nessuna parte. Ritornerete presto nei ranghi delusi e feriti da chi vi ama, convinti che la competizione porta alla sconfitta.

BENESSERE E SALUTE. Sebbene siate insofferenti non lo fate vedere ma in realtà siete più vulnerabili del solito ai problemi articolari. Prestate precauzione agli sbalzi climatici e agli sforzi eccessivi. Le energie non fluiscono più scorrevoli come qualche anno fa e tutto si “appesantisce”.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Un corpo astrale nel segno accentua il desiderio di cambiamenti e rende deprimente la ripresa del ritmo quotidiano, meglio rompere con le abitudini, trovare un hobby e frequentare ambienti diversi dal solito. A volte le cose fatte senza pensare troppo sono le migliori e, la fortuna si sa, aiuta gli audaci. Un coro di apprezzamenti cancella una malignità che aveva causato turbamenti nella vostra cerchia di amicizie o di colleghi.

AMORE E ARMONIA. L’amore è magnifico in questo periodo e si vestirà d’inventiva e di intuizioni che già possedete naturalmente, ma attenzione alle bugie se vivete una relazione extraconiugale.

BENESSERE E SALUTE. Momento buono per vincere una sfida importante nel settore del benessere personale o famigliare, dopo potrete svagarvi e rilassarvi, conoscere luoghi e persone nuove e magari provare discipline alternative come la meditazione o il reiki. Non c’è bisogno di attraversare il mondo per trovare ciò che desiderate a volte, semplicemente seduti, l’anima raccoglie tutta la saggezza della quale necessitate

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. I guai li risolvete da soli, mentre per avviare nuovi progetti, vi appoggiano i colleghi, diffidate dagli eccessivi entusiasmi e dai consigli degli amici. I pianeti annunciano un periodo di cambiamenti costruttivi, più vi impegnerete e maggiori saranno le soddisfazioni. Efficienza e sintesi, sono le qualità che vi porteranno a primeggiare e, ad essere orgogliosi del proprio lavoro. Sono favoriti i contatti, gli spostamenti e le nuove iniziative in campo professionale e famigliare, approfittatene perché dopo subentrerà la pigrizia.

AMORE E ARMONIA. Anche quando i disturbi saranno lontani, non abbassate la guardia, la salute è come il denaro, non si ha mai una vera idea del suo valore fino a quando la si perde….Fate una cura depurativa e riprendete l’attività fisica.

BENESSERE E SALUTE. Forma smagliante che vi sosterrà in tutte le conquiste. Energia e fascino sono al posto d’onore, potrete ottenere il massimo dei risultati da una cura di bellezza e da esercizi in palestra. Prendetevi qualche giornata di riposo da trascorrere in montagna o al mare. Alimentazione sana e movimento salvano la linea.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. I superiori sono per una volta all’altezza della situazione, vi appoggiano e vi aiutano ma l’entusiasmo e l’intraprendenza, dovete metterli voi perché sul lavoro o in ufficio, davvero mancano. Tutto gioca a vostro favore, vi conviene impiegare le energie al fine di ottenere il massimo rendimento e sfruttare il momento. Diffidate delle situazioni troppo confuse.

AMORE E ARMONIA. Il partner sa come siete fatti e come farvi tornare il sorriso, soprattutto quando siete scontrosi e un po' arrabbiati per le vicissitudini quotidiane. Apprezzate maggiormente la serenità che vi si dona con amore e scendete a più miti consigli. È inutile continuare a guardarvi intorno, l’amore vero è già quello che avete vicino a voi.

BENESSERE E SALUTE. Pretendete tutto e subito ma questa non è la giusta strategia d'azione, soprattutto con le persone che fanno parte della vostra cerchia di amicizie. Limitate i grassi a favore dei carboidrati e ritrovate il giusto equilibrio.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Vi tocca, a più riprese, rimettere in carreggiata le cose, con grande sollievo dei colleghi anche se vi chiedete perché tocca sempre a voi, la risposta è in quanto segue: "Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, "Spacco pietre" disse il primo. "Mi guadagno da vivere" rispose il secondo. "Partecipo alla costruzione di una cattedrale" disse il terzo"…Sognate di potervi concedere a cuor leggero qualche lusso: fatelo! Godetevi queste giornate senza alcun indugio, vi “riscalderanno” il cuore infondendovi fiducia e coraggio.

AMORE E ARMONIA. Non apprezzate appieno gli sforzi del partner. In realtà sono eroici e soddisfano il segreto bisogno di costanti adulazioni e conferme, da cui finite col dipendere per convincervi di essere davvero i migliori. E’ il momento giusto per tentare di riavvicinarvi o rinsaldare il rapporto.

BENESSERE E SALUTE. Voglia di totale libertà da vincoli e schemi nella vostra casa natale ma con il rischio di entrare in polemica persino con voi stessi. Meglio poche parole ma soppesate con cura. Va bene riflettere e ponderare ma senza prendersi troppo sul serio, potrebbe nuocere gravemente alla salute.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Momento di pausa, stranamente il carico di responsabilità si alleggerisce…Forse fate troppo affidamento sulla fortuna, anche le migliori idee richiedono sforzo. Non continuate a sperare di vincere a qualche gioco d’azzardo in questo periodo, meglio mettere da parte. Insoddisfazioni in famiglia anche a causa delle continue richieste, sulle quali non siete affatto d’accordo. Attenzioni ad alcuni colleghi molto egoisti.

AMORE E ARMONIA. Eventuali dichiarazioni e matrimoni, di questo periodo piuttosto favorevole, promettono di durare a lungo ma non fate “il passo più lungo della gamba” se non ne siete troppo convinti.

BENESSERE E SALUTE. Non vi piace disporre, volere a tutti i costi, essere impulsivi. Sono giornate difficili a causa di alcuni satelliti, approfittatene per riposare e per …riflettere! Mantenetevi in esercizio e seguite un’alimentazione leggera ma nutriente.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Sembrate poco propensi ad accettare i recenti cambiamenti che vi sono stati imposti, forse vi sentite più a vostro agio con la soliti routine, ma potrebbero esserci anche ragioni più personali. In ogni caso, le prossime settimane, vi forniranno precise indicazioni sui motivi per i quali non potete più permettervi di rimanere dove siete. Squarci d’azzurro e chi si accontenta…forse gode.

AMORE E ARMONIA. A volte basta poco per fare una conquista, una buona ricetta usa buoni ingredienti: allegria, ascolto e tanta dolcezza.

BENESSERE E SALUTE. Siete in forma e sereni, potete sorridere alla vita, ma durante questo periodo la famiglia richiederà da voi maggiore attenzione per risolvere problemi o malintesi. Grande comunicativa e insolita voglia di mondanità. Finalmente riuscirete a prendere di petto un problema che vi trascinavate da tempo grazie a dei movimenti astrali benevoli e …giudiziosi!

