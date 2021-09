Potenziate le linee del trasporto scolastico in Valle

La Regione corre per organizzare in sicurezza il rientro a scuola e lo fa partendo dal potenziamento del trasporto scolastico: novanta corse di autobus in più, treni per Aosta e Verrès potenziati con l'affiancamento di altri bus, oltre a soluzioni anche per Chatillon, Saint-Vincent e Courmayeur, i principali poli dell'istruzione in Valle d'Aosta.

Sono infatti queste le soluzioni proposte nella riunione del tavolo di coordinamento prefettizio in materia di scuola e trasporti, che si è svolta oggi mercoledi ad Aosta, presieduta dal presidente della Giunta, Erik Lavevaz. Il dipartimento regionale Trasporti e Mobilità sostenibile ha predisposto un piano, dopo un confronto con le aziende di trasporto pubblico locale e in raccordo con la sovrintendente agli Studi, Marina Fey, sentiti i dirigenti scolastici. Obiettivo, la ripresa dell'attività scolastica in presenza al 100%, utilizzando i mezzi del trasporto pubblico locale con capienza massima all'80%.



Secondo le disposizioni nazionali, sui mezzi del trasporto pubblico locale non è obbligatorio disporre del "green pass", ma è necessario indossare una mascherina chirurgica o di livello superiore e rispettare il distanziamento di un metro, ove possibile. Per aumentare la dotazione di bus, la spesa prevista fino al 31 dicembre è di oltre 660.000; quella per i servizi ferroviari è di 40.000 euro. La copertura dei relativi costi sarà effettuata con risorse regionali.