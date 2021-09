Iscrizione per esame Agenti d’affari in mediazione

Ai fini organizzativi, risulta necessario, considerata la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, predeterminare il numero di persone che parteciperanno all’esame; pertanto, viene stabilito un periodo di pre-iscrizione in cui gli interessati dovranno pre-sentare apposita domanda.

All’esame potranno accedere solo coloro che avranno provveduto nel periodo tra il 18/08/2021 ed il 10/09/2021 alla presentazione della domanda di iscrizione e al pagamento di quanto dovuto. Le domande presentate oltre il termine non verranno prese in considerazione.

La domanda può essere spedita alla pec regi-stro.imprese@ao.legalmail.camcom.it, da casella pec od anche da una semplice casella di posta elettronica non certificata; in quest’ultimo caso, non è garantita la prova dell’avvenuta ricezione oppure presentata in cartaceo all’Ufficio Registro delle imprese della Chambre Valdôtaine - Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse umane – Regione Borgnalle, 12 – dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

E’ possibile avere ulteriori informazioni e scaricare il modulo di pre-iscrizione all’esame sul sito della Camera valdostana delle imprese e delle professioni – https://www.ao.camcom.it/registro-imprese/attivita-regolamentate/agenti-di-affari-in-mediazione