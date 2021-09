Saint-Christophe: Al via sensibilizzazione su corretta gestione rifiuti

"Non abbandonarmi! Proteggiamo la natura" è il tema della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comune di Saint-Christophe sull'importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti.

Un volantino è inserito nella cassetta delle lettere di ogni nucleo familiare e consegnato a coloro che si presenteranno agli uffici per presentare la richiesta di residenza. Contiene una serie di informazioni utili sulla raccolta differenziata e sul conferimento dell'immondizia. "Abbiamo avuto modo di verificare che, attorno ai molok della raccolta differenziata, alcuni cittadini abbandonano i rifiuti in maniera scorretta- spiega l'assessora comunale all'Ambiente Giulia Gerbore- per una raccolta efficace e un territorio pulito e ordinato serve l'impegno del gestore e dell'amministrazione, ma è determinante la collaborazione dei cittadini".



Nel volantino è spiegato come funzionano l'isola ecologica e la discarica per gli inerti, aggiungendo informazioni sull'uso della compostiera domestica come alternativa alla raccolta dei rifiuti organici. Sono anche contenuti consigli che ognuno può applicare nel quotidiano, per ridurre il volume dei rifiuti conferiti e migliorare la differenziazione. "È necessario ricordare che l'abbandono dei rifiuti è un reato- conclude il sindaco di Saint-Christophe, Paolo Cheney- ma vorremmo evitare di dover cominciare ad applicare le sanzioni previste dalla legge. Speriamo che questo piccolo strumento ci aiuti a migliorare la situazione".