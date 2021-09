Porte aperte all’Università della Valle d’Aosta

Venerdì 3 settembre 2021 l’Università della Valle d’Aosta organizza un open day in presenza rivolto a coloro che sono interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2021/2022.

Per la partecipazione all’evento è necessario esibire il green Pass all’ingresso. Il personale amministrativo sarà a disposizione per informazioni su tasse, procedure legate all’ammissione, possibilità di studio all’estero; sarà inoltre possibile parlare con alcuni studenti per informazioni sulla vita universitaria. Parallelamente i docenti universitari terranno degli interventi tematici ripetuti in più orari.

IL PROGRAMMA

“Le Lingue: passaporto per il mondo” a cura della prof.ssa Luisa Giacoma, docente di Lingua Tedesca del corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo. Orari intervento: 15:00 – 15:45 – 16:15.

“Che cos’è la politica?” a cura del prof. Furio Ferraresi, docente di Storia delle dottrine politiche del corso di laurea di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali. Orari intervento: 15:00 – 15:45 – 16:15.

“Il genere e la psicologia” a cura del prof. Angelo Benozzo, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni del corso di laurea di Scienze e tecniche psicologiche. Orari intervento: 15:00 – 15:45 – 16:15.

“La valutazione per l’apprendimento: sfide attuali e prospettive pedagogiche” a cura della prof.ssa Teresa Grange, docente di Pedagogia sperimentale del corso di laurea di Scienze della Formazione primaria. Orari intervento: 15:00 – 15:45 – 16:15.

“Nuove economie per nuovi scenari” a cura della prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo, docente di Economia aziendale del corso di laurea di Scienze dell’Economia e della gestione aziendale e Economia e politiche del territorio e dell’impresa. Orari intervento: 14:20 – 15:45.

“Fare impresa in modo sostenibile” a cura del prof. Carmine Tripodi, docente di Economia aziendale del corso di laurea di Scienze dell’Economia e della gestione aziendale e Economia e politiche del territorio e dell’impresa. Orari intervento: 15:00 – 16:30.