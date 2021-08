Oggi martedì 31 agosto saint Aristide

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 31 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda saint Aristide

La Chiesa celebra beato Agostino Sabater Paulo Sacerdote degli Operai Diocesani e martire

Agustín Sabater Paulo nacque a Vinaroz, in provincia di Castellón e diocesi di Tortosa, il 9 maggio 1883. Il 23 dicembre 1905 fu ordinato sacerdote e divenne membro della Confraternita degli Operai Diocesani. Era amministratore del Seminario Diocesano de Almería quando morì in odio alla fede cattolica il 31 agosto 1936, nella località di Pozo de la Lagarta, presso Tabernas. Inserito in un gruppo di 115 martiri della diocesi di Almeria, è stato beatificato ad Aguadulce, presso Almería, il 25 marzo 2017.

Il sole sorge alle ore 6,40 e tramonta alle ore 20,10