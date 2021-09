Dal 20 settembre al via domande per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato

Sostegni in arrivo alle micro, piccole e medie aziende che intendono investire in occupazione.

Su richiesta formale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della Valle d’Aosta, sentito il Consiglio Politiche del lavoro, la Regione ha posticipato la data di avvio della piattaforma per la presentazione delle domande relative alla misura “Incentivi per un’occupazione di qualità” prevista dal Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l’anno 2021. Sarà pertanto possibile presentare le richieste a partire dalle ore 14 di lunedì 20 settembre prossimo.

“La nuova misura 2021, volta ad incentivare un’occupazione di qualità nella nostra regione - sostiene l’assessore alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy - intende dare un impulso alla stabilizzazione dei lavoratori a termine e favorire le nuove assunzioni con una particolare attenzione alle fasce più fragili della nostra società (ad esempio disoccupati over 50, madri sole con figli ndr)".

"A settembre - prosegue l'assessore - insieme al Consiglio politiche del lavoro e alla Quarta Commissione si lavorerà per definire le modalità operative per mettere a disposizioni di imprese e lavoratori gli ulteriori 10 milioni che sono previsti dal Piano politiche del lavoro per le misure sugli incentivi alle assunzioni e per il mantenimento del livello occupazionale”.

Saranno incentivate le assunzioni a tempo indeterminato e/o le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate a partire dall'1 settembre per micro, piccole e medie imprese aventi la sede legale e/o operativa sul territorio regionale.

Lo stanziamento per la misura “Incentivi per un’occupazione di qualità” è pari a 5 milioni di euro e prevede un contributo di ottomila euro per ogni nuova assunzione a tempo pieno e indeterminato o per la trasformazione dei contratti a tempo determinato. Il contributo è elevato a 10.000 euro qualora l’assunzione riguardi giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni, donne sole e con figli e disoccupati. Il contributo è concesso per un importo non superiore a 30.000 euro per ogni singola impresa.

Tale contributo può essere cumulato con gli aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, dei regolamenti “de minimis” e con altre misure nazionali a sostegno dell’occupazione. Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma “Covid-19. Misure di sostegno Regionali” sul sito della Regione.

Tutte le informazioni sul contributo saranno disponibili sul sito regionale all’indirizzo

https://new.regione.vda.it/<wbr></wbr>servizi/misure-covid/misure-<wbr></wbr>covid19-2021