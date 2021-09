Sette nuovi contagi Covid in Valle nelle ultime 24 ore

Risale anche se lievemente il trend dei contagi da coronavirus nella nostra regione, dove su 280 casi testati, sono sette le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore. Sono stati sedici, invece, i guariti.

Gli attuali positivi sono 110, tutti in isolamento domiciliare. Nessun nuovo ricovero all'ospedale Parini di Aosta, che al momento resta Covid free.

Intanto oggi sono state pubblicate le nuove linee guida predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l'Anci e l'Upi per l'organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le nuove linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome dovranno inviare al Mims entro il 2 settembre.



Il documento, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, prevede "misure di sistema" valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell'allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.